Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí.

Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.



V kategorii „Mikropodniky (tzn. malé organizace do max. 10 zaměstnanců, živnostníci, spolkaři, rodinné firmy)“ zvítězila firma Holistic management, s.r.o.; 2. místo obsadila firma Přátelé dětí z.s. a 3. místo firma ALGORIT CZECH s.r.o.

V kategorii „Malé organizace s 50 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila firma Ging s.r.o.; 2. místo získala firma INPRESS a.s. a 3. místo firma B a K systémy s.r.o.

V kategorii „Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání“ zvítězila firma TKP geo s.r.o. a 2. místo obsadila firma Zeelandia spol. s r.o.

V kategorii „Velké organizace s více než 250 zaměstnanci, jejichž hlavní náplní činnosti je podnikání“ zvítězila firma Vertiv Czech Republic s.r.o.; na 2. místě byla oceněna firma dm drogerie markt, s.r.o. a na 3. místě firma ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s méně než 50 zaměstnanci“ zvítězila společnost Institut pro památky a kulturu, o.p.s.; 2. místo získala BAZALKA, o.p.s. a na 3. místě Místní akční skupina Šumavsko, z.s.

V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci“ zvítězila společnost Czechitas z.s. a 2 místo získala společnost ICOS Český Krumlov, o.p.s.



Rada pro hodnocení v letošním ročníku udělila „Zvláštní cenu Rady pro hodnocení“, která zohledňuje významné rysy společenské odpovědnosti činnosti společnosti: Ultina s.r.o., jež v dané oblasti vyvíjí nadměrné množství aktivit a dosahuje velké spokojenosti u zaměstnanců i zákazníků.

Čestné uznání získaly firmy Aptar Čkyně s.r.o.; Click and Feed, z.s.; Elektro SMS spol.s.r.o; Energy Centre České Budějovice, z.s.; Haima CB; Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici; Jednota, spotřební družstvo České Budějovice; Josef Handrejch; Naše zahrádka z.s.; NEDOKLUBKO z.s.; Polévka, která pomáhá, UNUODESIGN s.r.o. a Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích.

Množství přihlášek ukázalo, že téma společenské odpovědnosti je důležité a věříme, že obzvláště v dnešní nelehké době tyto cíle také prioritní zůstanou.

Radek Šíma, Krajský úřad Jihočeského kraje