Brnklo mi onehdy v hlavě, že bych měl aspoň drobátko něco sesmolit do Deníku o své nové knize s názvem Vyprávěnky. Bude hustě zabydlená, vešlo se do ní 22 093 slov.

Spisovatel Jan Vaněček.

Vyprávěnek je v ní čtrnáct, některé jsou kratší, jiné na oplátku delší. A to kvůli tomu, abych kápnul do noty těm, kteří jsou vytrénovaní v posteli si cosi krátkého přečíst a hned báječně usnou, i těm, co trpí nespavostí a přijde jim vhod vydatnější porce čtiva, aby se v noci v posteli nenudili, když se zrovna nemazlí s manželkou či milenkou. Legenda říká, že kdo nemůže v noci spát, je to tím, že je vzhůru v něčím snu. Při čtení této knihy budou v tom cizím snu veselí.

V ději některých vyprávěnek jsem zabrousil i do doby dávno minulé, o níž se dozvídáme ponejvíce z pohádek Tentokrát se však naskýtá šance ledacos nového zvědět třeba o vodníkovi, který naučil strašidla plavat. A uspořádal pro ně závody v házení kamenem, jak si přála. Zpestřením byla letecká akrobacie čarodějnic na koštěti. Na oplátku mu strašidla ochotně vyzradila, kde je v lese studánka s živou vodou. Pil ji, stal se nesmrtelným a hastrmanoval až donedávna na Lipně. Co s ním bylo dál, nechte se překvapit.

Zvíte taky, jak tři podnikaví sourozenci Bruto, Neto a Tára založili společnost Bruneta s.r.o a dokázali v nové době mazaně využít bývalou zámeckou mučírnu a hladomornu. Mučírna už funguje o 106 jako vinárna, z hladomorny se stane co nevidět útulná odtučňovatelna. Uspořádali už tiskovou konferenci, aby se to rozkřiklo a tlustoši se tam hrnuli. Poblíž penzionu pro úředníky ve výslužbě postaví moderní penzión pro psy. Bruneta ukázala novinářům kopici prken na důkaz, že to se stavbou myslí doopravdy. Když jsem o tom psal, držel jsem palce, aby se jim to v tomto století povedlo.

Vyprávěnky Jana VaněčkaZdroj: Archiv autora

Jedné noci, když počítali Bruneťáci v mučírně tržbu, tak je znenadání přišla navštívit bývalá majitelka zámku, sličná renezanční velkokněžna Grenadina. To bylo pro ně parádní překvápko. Jak to dopadlo, neřeknu. Dočtete se to.

Závěru knihy tvoří šest vyprávěnek ze současnosti. Hlavní postavou je básnířka Klára. V páté lze vyčíst, jak jsem na její veršovaný pokyn fofrem navštívil šumavskou obec Pytlákovice, abych vypátral, zda to není kec, že zdejší pivní borec Lojza Pípa hodlá co nevidět o dva tupláky překonat sto let starý šumavský rekord, který dodnes drží bývalý sudeťák Biertrinker. Lojzova univerzální komorná mi za necelou krabičku cigaret vykecala, že se musí odnaučit bryndat. Jinak by ten jeho rekord neplatil. To si, panečku, vážení čtenáři, pošmáknete, jaký to vzalo nakonec konec.

Stejně jako předchozí i tuto mou dvanáctou knihu vtipně a s nadšením ilustroval Miloslav Martenek.

Jan Vaněček