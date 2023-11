Nákupní trhy začínají ve čtvrtek 30. listopadu a pokračují do 3. prosince v pavilonu T1. Hravé peklo pro děti i dospělé najdete v pavilonu T2.

Hravé peklo na výstavišti nadchne děti i dospělé. | Foto: Výstaviště České Budějovice

„Začátek adventu oslavíme společně s našimi návštěvníky již podruhé akcí Vánoce na Výstavišti, kterou tak i symbolicky zakončíme naši letošní výstavní sezónu. Nakoupit vánoční dárky i užít si atraktivní program bude možné až do neděle. V areálu probíhají ještě dvě výstavy s vánoční tematikou, proto návštěva Výstaviště je skvělým tipem na výlet,“ říká předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin.

Pavilon T1 zaplní prodejci vánočních dárků, dobrého jídla a pití. Sortiment bude různorodý - autorská móda české výroby, knihy, šperky, hračky, dřevěné dekorace, keramika, jídlo, výrobky oceněné značkou Regionální potravina Jihočeského kraje a mnoho dalšího.

Sobotní program a hvězdy

V sobotu 2. prosince vystoupí na vánočních trzích v rámci talkshow český režisér filmů a pohádek Zdeněk Troška, kterého na pódiu doplní muzikálová herečka a zpěvačka Linda Finková. Talkshow s písničkami moderuje nejobsazovanější český herec "malých rolí" Jan Kuželka, který účinkuje v divadle Broadway. Vystupuje také v televizi, hraje ve filmech s českou i zahraniční produkcí, jako je třeba Arabela, Řachanda, Škola princů, Amadeus nebo film Mladý Indiana Jones: Putování s otcem.

Gospel, magická show nebo pohádky

V neděli odpoledne vystoupí Leona Gyöngyösi, jedna z předních zpěvaček gospelu v České republice. Nejmenší návštěvníci se v neděli můžou těšit na BibiBum - taneční a pěveckou show plnou nejoblíbenějších písniček o zvířátkách. Součástí programu budou i hrané pohádky pro děti - ve čtvrtek Čertovská pohádka a v sobotu Pohádky z Popletené lhoty. Nahlédnout do světa kouzel a magie bude možné s kouzelníkem a iluzionistou Martinem Čejkou. Jeho program je doprovázený moderní hudbou a jsou v něm použity desítky efektních kouzel. Petr Stupka v rámci své kuchařské show vysvětlí a prakticky předvede, jak udělat kapra bez kostí a uplést vánočku.

Pošlete dál knihu

Knihy, které doma v knihovně zabírají místo, je možné vyměnit "kniha za knihu“. Výstava je letos zařazena do programu Celé Česko čte dětem. Vystaveny budou dětské knihy s ilustracemi Heleny Zmatlíkové, která je autorkou ilustrací 250 knížek, jako je třeba legendární Honzíkova cesta nebo Děti z Bullerbynu.

Hravé peklo

Peklo jako z pohádky bude otevřeno od 1. prosince do 7. ledna v pavilonu T2. Usadí se tam čerti a pohádkové postavy v jedinečném zpracování v životních velikostech. Návštěvníky čeká nezapomenutelná cesta pekelnými chodbami se zrcadlovým sálem, kde jsou nejen čerti z českých pohádek jako například Z čerty nejsou žerty, Princezna ze mlejna, Hrátky s čerty, ale je to peklo skutečné i mystické. Cestu zpříjemní interaktivní prvky, tajemství staré truhly, pekelná váha, kolo smůly nebo pekelný turboelektrogenerátor. V mystické části pekla sedí čert písař, strážci pekelného vězení i čerti kotelníci. „Z pekla projdou přes starou půdu návštěvníci do nebe s andělíčky a zvoničkou a po této lehce strašidelné cestě vstoupí do světa pohádek. V něm čeká drak, všichni Sněhurčini trpaslíci, obr, perníková chaloupka s Babou Jagou, vodník a spousta dalších pohádkových postav,“ říká tvůrce Hravého pekla Aleš Kroupa.

Máte tip na adventní program u vás ve městě nebo obci? Pořádáte trhy, besídky, koledování? Napište nám na mail jihoceske.vanoce@denik.cz. Rádi vás příspěvek zveřejníme.

Všichni na vlastní kůži zjistí, že peklo může být i zábavné. Chybět nebude kniha hříchů, ďáblova bible, pekelný fotokoutek, kuličková dráha u prasátek nebo klec na zlobivé rodiče. Cestou peklem čeká děti spousta zastávek a úkolů, třeba i koutek pro malování čertíků o ceny. „Název Hravé peklo není jen tak. Interaktivní zastavení a celkový koncept výstavy si pohraje s emocemi. Výstava je pro všechny, kteří se chtějí bát i smát,“ dodává Aleš Kroupa.

Stálá expozice Hravého pekla je v Husově kapli v Bernarticích na Písecku. Výstava na výstavišti je vytvořena speciálně pro tuto příležitost a obohacena o řadu nových prvků a expozic.

Michaela Čeňková

Zdroj: Deník/ Redakce