Výstava MEN je sondou do jedné z největších soukromých sbírek umění, nejen u nás, ale v podstatě v celém středoevropském prostoru. Akcentuje malou součást sbírky, zaměřenou na znázornění mužského těla. Výstava nebude pouhým chronologickým pohledem na vystavená díla. Zaměří se na nosná témata, z nichž se obecný autorský pohled na muže (těla) skládá. „Časový úsek představených prací zachycuje období od konce 19. století do aktuální současnosti. Mužské tělo, jako inspirační zdroj, se tu promítne napříč výtvarnými technikami, médii i samotným časem, od malby a kresby, po fotografie, plastiky a videa. Zastoupeno bude kolem 75 autorů a více než 100 uměleckých děl,“ představuje projekt kurátor výstavy Jan Kudrna. Zásadní součástí projektu bude poměrně rozsáhlý katalog, který detailněji představí soubory a témata. Autorka vizuálu výstavy a katalogu je Jana Vahalíková, která celé téma uchopila velmi elegantně. Rafinovaná architektura výstavy, kterou navrhl Miroslav Vavřina, pomáhá v rozčlenění témat, čtyři tematické celky jsou rozlišeny barevným laděním a návštěvníka tak plynule doprovází celou expozicí.

Ve Sbírce Roberta Runtáka se nachází více jak dva tisíce uměleckých děl. Sbírka je budována již téměř patnáct let a od počátku je považována za organismus s několika dominantními strukturami. Pracovat se sbírkou se dá nejrůznějšími způsoby. Je možné ji dokumentovat, třídit nebo neúnavně budovat. Vždy však platí, že jde o potýkání se s organismem, který vyžaduje zvláštní zacházení. Svůj prostor a především svůj čas. Čas, který je to jediné, co nelze ošidit a nahradit. Čas, který nakonec prokazatelně ukáže, co má a nemá smysl.

Tato podsbírka, kterou představí Alšova jihočeská galerie, je jistým, a v mnoha ohledech pochopitelným, zdrojem odlišné radosti. Jak ze sbírání, tak především z vizuality a estetiky získaných děl, z jejich energie, naturelu a vnitřní, nezobrazivé komunikace mezi dílem a sběratelem. V tomto ohledu je výstava MEN velmi intimní a provokativní současně. Mezi vystavujícími je řada nejen českých renomovaných autorů, ale i umělců, jejichž jména rezonují v evropském kontextu.

Výstavu budou moci návštěvníci zhlédnout od 22. 5. do 2. 10. 2022.

MgA. Paulina Skavova, Alšova jihočeská galerie