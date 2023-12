Obří David i dvě Mony Lisy. Výstava Mistři renesance míří do Českých Budějovic

autor externí

Unikátní výstava Mistři renesance míří do Českých Budějovic! Po letošní veleúspěšné pětiměsíční misi v prestižní pražské galerii Mánes ji zájemci uvidí v pavilonu T2 výstaviště, a to od 1. 2. do 20. 3. 2024. Najdou zde tak věrné licencované kopie děl světových mistrů z 12 světových TOP galerií a muzeí. Původní a zcela unikátní projekt předního rakouského divadelního scénografa a designéra Manfreda Waby zcela jistě ocení například i školy v rámci výuky dějepisu.

Obří David i dvě Mony Lisy. Výstava Mistři renesance míří do Českých Budějovic. | Video: Mistři renesance

Na 40 uměleckých a 5 nejslavnějších děl světa představí výstava v reálných velikostech jako neskonale zdařilé repliky starých mistrů. Expozice, kterou viděly statisíce lidí jak v Německu, Rakousku, tak i v Praze, se stěhuje do jihočeské metropole. Z bezprostřední blízkosti bude možno shlédnout nejdražší obraz na světě od Leonarda da Vinci Salvator Mundi (spasitel světa) zobrazující Ježíše Krista jako Spasitele, jenž pochází z doby kolem roku 1500. Na obraze je Kristus v renesančním ošacení udělující požehnání se zdviženou pravou rukou s překříženými prsty, v levé ruce drží křišťálovou kouli. Obraz byl v roce 2017 prodán za 450 milionů dolarů do Abu Dhabi. Originál obrazu v současnosti není veřejnosti přístupný. Chybět nebudou ani dvě nejdražší malby na světě od Raffaela: Hlava múzy (36 milionů dolarů) a Hlava mladého apoštola (40 milionů dolarů), které nejsou v současnosti v žádné galerii na světě veřejnosti přístupné. Jan Schinko má pamatováka. Sepsal další příběhy domů v centru Budějovic „Výstava Mistři renesance nabízí ještě další historické lahůdky: Poslední soud, Stvoření Adama od Michelangela, Mona Lisa, Poslední večeře, Vitruviánský muž Leonarda da Vinci, Athénská škola, Sixtinská Madona od Raffaela, Zrození Venuše, Primavera (Jaro) od Botticelliho, David - socha od Michelangela s výškou 5,17 metru, která i s kupolí má okolo 9 metrů,“ řekl PR manažer a mluvčí výstavy René Kekely. „Audioprůvodce pro návštěvníky svým typickým charismatickým hlasem namluvil herec, dabér a rétor Jan Přeučil, který má mj. k Č. Budějovicím velmi vřelý vztah. Sloužil zde totiž na vojně, poprvé pracoval v rozhlase, a také se zde poprvé oženil. Svou účast potvrdil na otevření výstavy i se svou manželkou, herečkou Evou Hruškovou,“ podotkl René Kekely. „Cílem výstavy je přiblížit laické veřejnosti, studentům a žákům i dalším zástupcům z řad veřejnosti tato famózní díla a dostat je na jedno místo. Málokdo z nás má v životě šanci vidět je všechna. Toto jsou vlastně ´kopie´ děl, které fascinují lidstvo mnoho staletí a další staletí ještě budou,“ podotkla producentka výstavy Jana Kaiserová s tím, že momentálně čeká na zájemce o vstupenky speciální „vánoční akce“. „Zvýhodněné vstupenky mohou už nyní kupovat na webu: www.mistrirenesance.cz Později bude možné je koupit i v další předprodejní síti, ovšem už za zcela plné vstupné,“ dodala Jana Kaiserová. TO NEJ z projektu MISTŘI RENESANCE: 12 muzeí pod jednou střechou

40 uměleckých děl světa

NEJDRAŽŠÍ OBRAZ NA SVĚTĚ: tak blízko jako nikdy předtím – Salvator Mundi, obraz Leonarda da Vinci zobrazující Ježíše Krista jako spasitele, byl v roce 2017 prodán za 450 milionů dolarů do Abu Dhabi. Originál obrazu v současnosti není veřejnosti přístupný.

Dvě NEJDRAŽŠÍ RUČNÍ MALBY na světě od Raffaela: „Hlava múzy“ (36 milionů dolarů) a „Hlava mladého apoštola“ (40 milionů dolarů), obě v současnosti nejsou veřejnosti přístupné. NEJVĚTŠÍ „TAHÁKY“ VÝSTAVY: Poslední soud, Stvoření Adama od Michelangela Mona Lisa, Salvator Mundi, Poslední večeře, Vitruviánský muž Leonarda da Vinci Athénská škola, Sixtinská Madona od Raffaela Zrození Venuše, Primavera (Jaro) od Botticelliho David – socha od Michelangela (výška 5,17 m – 9 m i s kupolí) Předprodej vstupenek na výstavu MISTŘI RENESANCE: www.mistrirenesance.cz René Kekely