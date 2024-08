Tuto soutěž v dubnu a květnu pořádaly informační kanceláře Eurocentrum České Budějovice a EUROPE DIRECT České Budějovice, a to u příležitosti oslav výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Do soutěže, která byla určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Jihočeském kraji, bylo zasláno přibližně 500 výtvarných děl. A vy se nyní můžete podívat na výběr těch nejzdařilejších.

Výstava se koná do 27. září 2024 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích – v pobočce na Lidické. Je přístupná zdarma, v otevíracích hodinách knihovny.

Kateřina Marková, Jihočeská vědecká knihovna

close info Zdroj: Jihočeská vědecká knihovna zoom_in Moji evropští sousedé.

