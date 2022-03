Vyučující a budoucí dětské sestry přinesli věci pro děti do sbírky pro Ukrajinu

Studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a také jejich vyučující se zapojili do pomoci Ukrajiny, kterou vyhlásila českobudějovická polévkárna Soupculture.cz. Děkujeme Aleně Binterové za poskyntutý příspěvek. "Líbí se mi hlavně to, že budoucí dětské sestry zareagovaly hned a zaměřily se právě na to, co maminky nejvíc potřebují – dokážou se do jejich pocitů dobře vcítit," říká Alena Binterová.

Sbírka studentek i vyučujících pro Ukrajinu | Foto: archiv Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity