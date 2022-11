Datum 11. listopad 1918 se zapsal do historie jako den, kdy bylo na území Francie podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem a definitivně tak ukončeny boje 1. světové války. Od roku 2001 se k oslavám Dne válečných veteránů připojila také Česká republika. Symbolem se stal květ vlčího máku, který jako první vyrostl na polích zničených při bojích a na hrobech padlých vojáků.

Náměstci primátorky uctili tento významný den položením kytic u pomníku obětem války na hřbitově svaté Otýlie a u pomníku českým válečným letcům RAF na Senovážném náměstí. V letech 2010 – 2014 vznikla iniciativa ze strany pana Vladimíra Vopaleckého, synovce jednoho z pilotů, a občanského sdružení Za výstavbu pomníku budějovickým letcům RAF. V roce 2015 se jim podařilo pomník vybudovat a na místo před poštou byl instalován model stíhačky Spitfire připomínající čtyři místní piloty, kteří právě v těchto stíhačkách zahynuli.

Náměstek Petr Maroš připomněl, že řada českých pilotů, kteří bojovali na straně vítězných mocností v královském letectvu RAF a vrátili se do vlasti, byli místo oslavování uvězněni v kriminálech, odkud se mnohdy nevrátili. „Je to černý vykřičník naší historie. Místo úcty vězení a smrt. A na to bychom rozhodně neměli zapomenout. Vzdáváme jim hold a uctíváme jejich památku,“ sdělil náměstek.

Náměstek primátorky Michal Šebek doplnil, že je třeba pamatovat také na lidi, kteří bojovali za naši svobodu, i když nenosili uniformu. „Neměli bychom zapomínat na nikoho, kdo nasazuje život za uchování míru,“ dodal náměstek.

Za zaslání příspěvku děkujeme Janě Novotné.