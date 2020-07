V pátek 10. července tento svět opustil, ve věku osmdesáti let, PhDr. Jaromír Schel, významná postava kulturního života v jihočeské metropoli. Jaromír Schel se od počátku 60. let angažoval ve prospěch kultury. Několik desetiletí vykonával funkci ředitele kulturního domu Metropol.

Jaromír Schel. | Foto: Archiv Deníku

S Jaromírem jsem se poznal někdy v první polovině 70. let minulého století. Pracoval jsem tehdy v Domě kultury a vzdělávání (pozdějším okresním kulturním středisku) Hroznové ulici 8. Spolupracovali jsme při organizování tzv. přehrávek bigbítových i jiných kapel, kterých zřizovatelem byl tehdejší Klub strojařů v Besedě, kde Jaromír „šéfoval“. Pokud mne pamět nemýlí, přišel do Budějovic odněkud z Kladenska a když skončil jako ředitel DK ROH S.Kroužek, Jaromír se stal více než plnohodnotnou náhradou.

V pozdějším čase jsme se potkávali velice často. Účastnil jsem při přípravv různých výstav amatérských fotografů a výtvarníků, pro které možnost prezentovat svá díla veřejnosti byla v DK mimořádně slibná. Jaromír měl pro tyto lidi vždycky pochopení a dokázal je taktně povzbuzovat. Stejně tak se choval k muzikantům, filatelistům, sběratelům kuriozit a mnoha dalším „lidičkám“ z oblasti, které se tenkrát říkalo „zájmová umělecká činnost“.

Už je to hezká řádka let, kdy jsme se spolu viděli naposled osobně. Ale vždycky, když jsem si vzpomenu na své působení v oblasti kultury a vzdělávání, naskočí mi v mysli jako první jméno Jaromíra Schela. Čest jeho památce.