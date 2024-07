Náročný závod Trek and Down se letos konal 14. června.

Tenhle závod není pro žádné chudinky. Tam se běží nebo jde, zpátky se jede po vodě. Zvládnout to dvojice musí do 24 hodin. Řeč je o závodu Trek and Down, který pravidelně pořádá outdoorový klub Hanace. Letos termín připadal na 14. června.