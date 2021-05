„Koronavirová pandemie a s ní spojená protiepidemická opatření v podstatě zcela ochromila společenský život v obci. Rušili jsme celou řadu akcí, proto jsme přivítali, že díky příznivému vývoji pandemické situace a postupnému rozvolňování, se rybářská soutěž dala zrealizovat. Všichni jsme venku a rozestupy dodržují rybáři sami ze zcela logických důvodů,“ uvedl k rybářské akci starosta Nákří Miloslav Jodl.

ČEZ kapr, nebo také ČEZ ryba, je speciální cena, kterou získá ten, kdo uloví první exemplář o minimální délce 15 centimetrů. Tato cena je vypsána pro kategorii dětí do 15 let. Hlavní cenu, putovní pohár starosty, Nákeřského kapra, získá rybář, včetně dětí, který uloví nejdelší rybu. S pohárem se vyfotí, dostane malý symbolický „pohárek“ a následně putovní trofej vrátí do rukou starosty. Jeho pevné místo je totiž v nákeřské hospodě, kde ho prý starosta občas osobně kontroluje. V obou kategoriích se hodnotí také nejvíce nachytaných ryb dle součtu jejich délky.

První návnady šplouchly o hladinu Čekánku společně s údery zvonů na kostele Sv. Petra a Pavla, oznamujících osmou hodinu ranní. Do deseti chytaly děti. Pak nastoupili dospělí. Ocenění ČEZ za první chycenou rybu získal šestiletý Matěj Vaněk za karase dlouhého 29 centimetrů. V pravé poledne pak kostelní zvony závod ukončily.

Trofej nejcennější, putovní pohár starosty Nákeřského kapra, získal František Mareš, na jehož udici „uvízl“ kapr dlouhý 55 centimetrů. Jméno Františka Mareše tak bude obsahovat další štítek na poháru se jmény vítězů jednotlivých ročníků, tento s datem 15. 5. 2021.

Celkem v sobotu nachytali soutěžící rybáři 110 ryb o celkové délce bez pěti centimetrů 33,5 metru. Z toho 17,34 metru dospělí a 16,11 metru děti. V kategorii dětí nejvíce nachytal Ondřej Ohman, 199 centimetrů. Na druhé místo stačilo Lukáši Dvořákovi 180 centimetrů a na třetí místo Matěji Vaňkovi 172 centimetrů. Vítězem kategorie dospělých se stal Jaroslav Mrhal (285 cm), druhé místo obsadil František Mareš (257 cm) a třetí Karel Čížek (229 cm).

Břehy Čekánku, který získal své jméno podle toho, že nemá přítok a tedy „čeká na vodu“, budou nyní patřit zase na rok především dětem. Ty zde mohou lovit bez povolení, ale vždy jen dle pravidla „chyť a pusť“, tedy stejně jako při závodech.

Miloslav Jodl