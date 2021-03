Za obřími kraslicemi vyrazíte i letos. Tentokrát raději mimo centru Hluboké

Čtenář reportér





Vyrazit s rodinou, přítelem či jen tak sám do přírody, to je paráda. A když k tomu máte cíl, je to čistá radost. A právě takovouto radost si pro návštěvníky města Hluboká nad Vltavou připravili pořadatelé tradiční akce Velikonoce na Hluboké. Od velikonoční neděle až do konce května budete moci hledat v hlubockých hvozdech sedmadvacet umělecky ztvárněných kraslic.

Fotografie z minulých let ze stezky obřích kraslic kolem Hluboké nad Vltavou. | Foto: Petr Mach