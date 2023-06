Poté se slova ujala Lenka Bittová, členka JčKOS, která je od letošního roku garantem soutěže. Pomyslné žezlo převzala po nestorce klubu, novinářce a spisovatelce Hance Hosnedlové, která Žabku doprovázela od jejího zrodu. Paní Bittová vyzdvihla mimořádně vysokou úroveň letošní soutěže a poděkovala mladým autorům za příspěvky, porotcům a organizátorům z JčKOS, Stanislavě Bumbové, Petru Šulistovi a Evě Brabcové, za pomoc a spolupráci a odboru kultury Jihočeského kraje za podporu a věcné ceny pro vítěze.

Porota letos udělila celkem sedm ocenění. Dvě zvláštní uznání tentokrát putovala za hranice kraje, a to Alžbětě Rajmonové ze ZUŠ Roztoky a Davidu Seltenreichovi z Gymnázia Budějovická v Praze. Čestné uznání získala práce Elišky Ježkové z českobudějovického gymnázia Jírovcova. Na 3. místě se umístila práce Viktorie Bártové ze SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích. O druhé místo se podělili hned dva talentovaní mladí autoři – Magdalena Kostková z gymnázia Jírovcova a Radim Sirůček z vodňanské SŠ Trivis. Zvláštní poděkování patří členu JčKOS, Josefu Vrbovi, jehož přednes Radimovy práce vykouzlil v sále velmi působivou atmosféru. Finále slavnostního odpoledne patřilo vyhlášení vítěze – tradiční keramickou trofej, Jihočeskou žabku, si za svou vyzrálou poezii odnesla studentka gymnázia Jírovcova Gabriela Cvachová.

