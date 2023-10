Společnost pro ranou péči zve všechny příznivce dobrého jídla, šmrncovního oblečení z druhé ruky, příjemné zábavy a touhy po poznání na charitativní akci ZABREJLI s námi z Rabenštejnské věže. Kromě příjemně stráveného dne navíc každý návštěvník svou přítomností podpoří rodiny dětí se zrakovým postižením.

Ilustrační foto | Foto: Zdroj: pixabay.com

Mnozí z Budějčáků vloni zavítali na charitativní akci ZABREJLI s námi z Černé věže. Letos pro tuto příležitost Společnost pro ranou péči vybrala věž Rabenštejnskou, umístěnou do malebného prostředí Panské ulice v Českých Budějovicích. Každý, kdo vystoupá po strmých schodech této charismatické věže, kromě neotřelého výhledu získá originální papírové brýle a certifikát. Výstup nebude jen tak obyčejný, po cestě bude možné navštívit speciálně upravenou smyslovou místnost pro stimulaci zraku, ale i dalších smyslů. Zahrajete si rodinnou hru Na věži nestraší, díky které se blíže seznámíte i s dalšími českobudějovickými věžemi nebo si vyzkoušíte brýle, které simulují oční vady dětských klientů rané péče.

A na co dalšího se můžete těšit?

Protože na věži nestraší, tak ani pod věží nebude chybět zábavný program pro celou rodinu. Děti se mohou těšit na divadelní pohádku Nafrněná princezna od Téměř divadelní společnosti nebo na kreativní výtvarné a zábavné hry. Na své si přijdou maminky, které mohou svůj šatník doplnit o originální kousky ze second handu. A na co jiného nalákat tatínky než na kvalitní domácí stravu připravenou jak jinak, než s láskou! Café Datel uvaří voňavou kávu a dortíčky a Pepa Nemrava, účastník MasterChef Česko vystoupí se svou kulinářskou show.

Zdroj: Archiv

Mají vaše děti potíže se zrakem?

Českobudějovická pobočka Společnosti pro ranou péči se zaměřuje na podporu rodin dětí se zrakovým postižením. Zrakové terapeutky umí vyšetřit děti už od tří měsíců věku nebo děti, které nekomunikují verbálně. Přijďte v sobotu 7. října k Rabenštejnské věži a popovídejte si se zrakovou terapeutkou o problémech se zrakem vašich dětí. „Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše dítě vidí správně, všímáte si, že vaše miminko s Vámi nenavazuje oční kontakt nebo nefixuje zrakem poskytované předměty, přijďte si tom s námi popovídat. Nebo pokud má Vaše dítko nosit okluzor a stále si na něj nezvyklo, i v tom Vám můžeme poradit,“ zve návštěvníky akce ke konzultaci zraková terapeutka Katka Doskočilová.

Svým výstupem na věž nebo nákupem dobrot a oblečků podpoříte děti s postižením zraku

Představte si, že se vám narodí dítě velmi předčasně nebo s těžkým zdravotním hendikepem. Pro mnohé je to představa velmi obtížná. Když už se to ale přihodí, pak je potřeba ihned vědět o rané péči. A to bohužel nebývá zcela obvyklé. „O rané péči stále neví dvě třetiny rodin dětí, které by na ní měly nárok. Snažíme se tuto smutnou skutečnost změnit, a proto pořádáme podobné charitativní akce, jako je ZABREJLI. A protože jsme služba pro klienty bezplatná, z velké části financovaná z rozpočtu MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje, přičemž nám stále zbývají tři miliony korun ročně, které si musíme dofinancovat sami, je pro nás ZABREJLI ideální příležitostí jak pro osvětu, tak i pro získání peněz. Bez našich hlavních partnerů, jako je Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a Nadace Leontinka, bychom se dnes už vůbec neobešli,“ vysvětluje Zdenka Kohoutová, organizátorka akce ze Společnosti pro ranou péči.

Helena Kolmanová, Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice