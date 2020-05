V pondělí 25. května začal v Českých Budějovicích tradiční Majáles.

Budějovický Majáles začal. | Foto: Foto: Archiv Budějovického Majálesu

"Podchody pod Nádražní ulicí nám nedají spát už pár let. Trvalo to tři roky, ale v tomhle "prémiovém" ročníku se nám podařilo získat prostor a chopit se ho. K přetváření jsme přizvali pár writerů, vizuálních umělců a street artistů, který můžeš v průběhu týdne sledovat při práci. V pondělí se tu ovšem odehrávaly věci - sešlo se několik umělců k přetváření vizuálu, a aby je to víc bavilo, pustili jsme jim k tomu muziku a Breakdance Session s BUDSIDE crew. Zahrála kapela Batáty a DJ Veit B," zmiňují pořadatelé.