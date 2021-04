Zvládnou lépe v průběhu jednoho měsíce zainvestovat fiktivních 200 tisíc korun studenti ekonomického oboru, nebo profesionál s pětadvaceti lety praxe? Otázka, na kterou by měla dát odpověď obchodní soutěž, kterou dnes vysoká škola pro své studenty vyhlásila. Takzvaný „trader contest“ nemá jasného favorita, studenti mohou využívat řadu nových postupů a neotřelých strategií.

Soutěž VŠTE: Zainvestují fiktivních 200 tisíc studenti ekonomického oboru nebo profesionál s letitou praxí? | Foto: Petr Oros

Fiktivní peníze, možnost riskovat, ale pouze na reálných trzích a pomocí skutečné strategie. To jsou podmínky soutěže, která by měla dát odpověď na otázku, zda se při investování do akcií, dluhopisů, nebo finančních derivátů a kryptoměn víc osvědčí zkušenosti, nebo neotřelý přístup studentů. Ti budou soutěžit o to, kdo peníze lépe zhodnotí s jednatelem společnosti Grant Capital a zakladatelem dvou investičních fondů Pavlem Šťastným.