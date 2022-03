Dvě plně naložená osobní auta s léky a zdravotnickým materiálem odjela dnes od Zdravotně sociální fakulty JU. Studenti a vyučující bezpečnostních oborů do nich naložili vše, co se od začátku března shromáždilo na recepcích dvou budov ZSF JU. Studentka 2. ročníku oboru Civilní nouzová připravenost Bc. Marcela Dobiášová, která sbírku iniciovala, ji v pondělí předá Regionálnímu ukrajinskému spolku ve východních Čechách, odkud brzy poputuje do potřebných míst na Ukrajině. Převezme ji MUDr. Roman Kostyšyn, který se narodil na Ukrajině, vystudoval tam lékařskou fakultu a má v této zemi stále část své rodiny. Nyní působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde je vedoucím lékařem spondylochirurgického oddělení. „Znám ho minimálně deset let a patří k mým blízkým přátelům. Je s lidmi na Ukrajině stále v kontaktu a ví, jak a kam tyto věci doručit,“ uvedla Bc. Dobiášová.