Zkoušeli jsme k nim hranolky do trouby ve tvaru V, se kterými se i skvěle nabírá dip. Supr příloha a večeři máte do půl hodiny na stole.

"Děláme je doma často a jdou skvěle obměňovat podle toho, jakou zeleninu máte rádi nebo podle toho, co vám zbývá v ledničce," říká oblíbená foodblogerka Markéta Chovancová známá jako Markéta v troubě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.