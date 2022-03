Celodenní program naplnily přednášky na témata – Identita Boží ženy, Z poslušnosti k Rebelce, Chození, Single život – jak ho přežít, Krása ženy, Z deprese do radosti, Jak se zbavit strachu, Vnitřní uzdravení nebo Putování v zimní krajině a objevování Boha. Zazněla také slova k tématu – Jak zůstat sama sebou, být dobrou matkou, milenkou i manželkou a nezbláznit se. Celý den provázela ženy kapela ALIVE z Litovle, která vedla účastnice konference do silné modlitby chval. Zazněla také novinka s názvem Pokoj. Ženy se společně modlily za své těžkosti i za Ukrajinu.

Konferenci zorganizovalo Pastorační středisko Českobudějovického biskupství. Program byl pro ženy všeho věku. Nejstarším účastnicím bylo přes 70 let a nejmladším 17 let. Dohromady se konference účastnilo asi 100 žen. „Nejdůležitější a podle mě i nejpřínosnější bylo, že jsme byly společně na jednou místě a celý den zažívaly jednotu a sounáležitost v různých rolích. Žena, manželka, matka, babička i slečna. Jsem vděčná za skvělé přednášející, které jely někdy i přes tři hodiny, aby přispěly svým příběhem, svou zkušeností. Zdálo se, jako by každá žena slyšela věty, které zrovna potřebovala. Skoro celý den si účastnice zapisovaly poznámky, z toho jsem měla velkou radost. A věřím, že večer jsme odcházely jiné, protože moc Boží byla s námi. Bylo úžasné vidět, jak si témata i vyřčená slova vede Duch svatý, protože to z mého pohledu organizátora zapadalo jako puzzle“, říká organizátorka akce Anna Houzarová.

Jedna z přednášejících Monika Höferová doplňuje: „Festival byl také prošitý scénami z nového seriálu The Chosen." Ten vypráví příběhy Ježíšova života (podle bible) z pohledu učedníků a úplně jiným způsobem než známe z (biblických) filmů doposud. Promítání těchto scén pomohlo ženám chápat hloubku Ježíšova srdce (a jejich důležitost pro Boha ve světě).

„Je to něco, co tady na jihu ještě nebylo. Moc jsem nevěděla, do čeho jdu, ale jsem hrozně ráda, že jsem to riskla. Super akce, kde jsem mohla slyšet svědectví ze života několika úžasných žen, které měly odvahu podělit se o své zkušenosti s Boží mocí, Božím vedením a hlavně uzdravením, které změnilo jejich život. A když může Bůh působit v jejich životech, může i v našich a to je veliká naděje a radost. Takže děkuji za tohle setkání, věřím, že jsme neodjely stejné," podělila se o dojmy účastnice Marie Hubáčková.

Další účastnice festivalu Valérie Dvořáková, která nepatří do žádné církve říká: "Pro me je to jako jiný svět, ale tak silný, laskavý, čistý. Taky to pro mě byl mazec a jako pro pozorovatele uplně jiná zkusenost."

Účastnice Magdaléna Kolářová dodává: "Konference pro ženy byla pro mě posilou. Připomínat si stále znovu a znovu jaký je můj Bůh, kdo jsem já a co všechno tohle parťáctví může přinášet, je moc důležité. Jen z pevného přesvědčení (pochopení a zažití), že jsem milovaná Boží dcera, může růst Jeho království. Když víme od Koho a kde čerpat, pak můžeme dávat dál."

Anna Houzarová