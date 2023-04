Do 60. až 80. let minulého století se v sobotu 22. dubna přenesou návštěvníci celodenní kulturní akce Zlatá šedesátá aneb Autobusem k Ferusům, kterou pořádá Národní památkový ústav v Budějovicích u příležitosti Mezinárodního dne památek.

Památkáři zvou na oslavu mezinárodního dne památek k Ferusům. Program je bohatý, vstup volný. | Foto: kudyznudy.cz

Připraveny jsou okružní jízdy historickým autobusem Škoda 706 RTO, dvojkoncert kapely Jiří Schelinger Memory Band, retro módní přehlídka aneb Co se nosilo za totáče, retrohraní pro děti i dobové občerstvení – mléčný bar. Akce se koná od 9 do 17h, vstup na akci je volný.

Na programu jsou:

• okružní jízdy městem historickým autobusem Škoda 706 RTO, který zapůjčí dopravní podnik města. Jízdy se budou konat každých 30 minut od 9.30 do 16 hodin, každá jízda bude trvat 20 minut. Trasa: Senovážné náměstí, Na Sadech, Pražská, Pekárenská, Nádražní, Žižkova, Senovážné náměstí. Jízda je možná pouze s platnou jízdenkou. Jízdenky zdarma si kvůli omezené kapacitě 29 osob na jednu jízdu mohou zájemci v průběhu celého dne vyzvedávat na konkrétní vybraný čas na nádvoří domu U Ferusů.

• v 11 a v 15 hodin koncert kapely Jiří Schelinger Memory Band, během kterého zazní slavné hity jako Holubí dům, Jsem prý blázen jen, Jahody mražený nebo René, já a Rudolf…

• ve 13 hodin divadelní scénka Co památkáři ve Ferusově domě našli, kterou tradičně sehrají právě památkáři. Divadlo připomene téměř neznámé novodobé dějiny objektu U Ferusů

• ve 14 hodin komentovaná retro módní přehlídka - co se nosilo za totáče

• komentované prohlídky výstavy Bez půdy to nepůjde Miloslava Šimka

Zdroj: NPÚ

Po celý den:

• Retrohraní - skákání panáka, školka se švihadlem, skákání gumy, přebírání provázku nebo „céčka“

• Dobové občerstvení – mléčný bar a prodej typické jihočeské pochoutky pikadoru. V roce 1972 ho začal v Budějovicích prodávat místní řezník a uzenář Václav Masopust, který úderný název „pikador“ vymyslel, když byl na koridě v Madridu a viděl býčí zápasy a matadora-pikadora, jak zapíchává kopí do hrudi býka. Právě v Madridu jej zaujalo nečekané „kulinářské představení“, jak je uvedeno v jeho deníku: „Vidím, jak z tlustého bodla sundává prodavač děravý rohlík, teplý párek namáčí do hořčice, vsouvá do rohlíku obaleného ubrouskem a podává zákazníkovi“. Okamžitě začal přemýšlet, jak tento osobní gastronomický zážitek zprostředkuje i v socialistickém Československu.

• Dvě výstavy – fotografická výstava „Proměny Ferusova domu v 80. letech 20. století“ v galerii NPÚ a na nádvoří objektu velkoformátová výstava „Bez půdy to nepůjde“, kterou ve vybraných časech bude komentovat jeden z jejích autorů Miloslav Šimek z Ústavu biologie a biochemie Biologického centra Akademie věd ČR.

• pivovar Hulvát z jihočeských Truskovic

Eva Neprašová

Čtenářce děkujeme za příspěvek