Zoo Dvorec zapadaná sněhem má své kouzlo

Čtenář reportér

V posledních letech nebylo zvykem, aby sněhová nadílka napadla v prosinci a v takové míře. První prosincovou sobotu se zoo a celé jižní Čechy zabalili do bílého kabátu. A co na to zvířata?

Lvice nadšené ze sněhu. | Foto: Zoo Dvorec

Většina zvířat chovaných v Zoologické zahradě Dvorec je teplomilného charakteru a v zimním období jsou umístěna v teplých ubikacích. Radost z bílé nadílky měly hlavně velké šelmy, které mají přístup do venkovních expozic neomezený. Je pouze na jejich volbě, zda půjdou ven. Zvolily dovádění ve sněhu a vůbec jim nevadilo, že studí. Hlavně, že byla legrace. Tygr Nena.Zdroj: Zoo Dvorec Ven nakoukly také některé druhy primátů a přes skla vše pozorovali ptáci, zebry a malé šelmičky. Zoo byla kvůli kalamitě uzavřena, a tak se zvířata neměla komu předvádět. Zaměstnanci zoo měli plné ruce práce s odklízením napadaného sněhu, kontrolou ubikací a zvířat. Zasněžená zoo. Kdy jindy ji obdivovat, než teď.Zdroj: Zoo Dvorec Od soboty 9. prosince je areál opět přístupný návštěvníkům a návštěva určitě stojí za to. Kdy jindy je možné vidět zasněženou zoo a zvířata v ní! Zasněžená zoo. Kdy jindy ji obdivovat, než teď.Zdroj: Zoo DvorecNavíc jsou otevřené pavilony, ve kterých je teploučko a zvířata uvítají každého návštěvníka. Vánoční atmosféra zde začíná být vidět, ale také cítit. V Hospůdce u krokodýla čeká tradiční občerstvení s vůní Vánoc. Moc se na vás těšíme.