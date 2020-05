ZŠ Střížov: Žáci se vrátili zpět do škol

Do základních škol se v pondělí 25. května ráno po dvou a půl měsících vrátila část žáků prvního stupně. Docházka je až do konce školního roku dobrovolná a provází ji řada hygienických opatření. Ze ZŠ Střížov nám poslali fotky z prvního dne a informace o tom, jak to teď vypadá s výukou u nich ve škole.

Žáci se vrátili zpět do škol. | Foto: Foto: Archiv ZŠ Střížov