Lékaři ho zachraňovali i dříve. Zloděj a narkoman, popisují známí muže z Teplic

Zlodějíček na drogách, který by za normálních okolností zapadl do běžného koloritu lázeňských Teplic. Od soboty 19. června o něm ale mluví celá republika. Zkolaboval totiž v sanitce poté, co ho zadržela policie přímo na ulici po předchozím výtržnictví. Některá média to přirovnala k policejnímu zákroku v USA na Afroameričana George Floyda, který na jeho následky zemřel.

Zásah v Teplicích, který vyvolal emoce. | Foto: Romea TV

Podle kamarádů Tepličana byla hlídka při zadržení pachatele příliš brutální, takže může za jeho smrt. Policie to odmítá. Dokládá to výsledkem soudní pitvy, která poukázala na jasné předávkování amfetaminem. Kdo je oním mužem, o kterém se teď píše v novinách a referuje v hlavních televizních zprávách? Zásah policie v Teplicích: Její chvaty byly adekvátní dané situaci, říká expert Přečíst článek › 45letý muž z Hornické ulice nebyl rozhodně žádný svatoušek. Přes soudem stál podle informací Deníku několikrát, ve vězení byl častěji než doma. Policie k jeho minulosti nic sdělit nechce. „V tomto případě nemůžeme k dané osobě sdělovat žádné podrobnosti,“ konstatoval mluvčí Daniel Vítek. Redaktoři Deníku ale hovořili s osobami, které dotyčného muže dobře znaly. „Lokšu, jak se mu přezdívalo, jsem znal už jako kluka. Drogy bral už v mládí. Proto byl strašně náladový. Podobně jako jeho sestra, která v tom jela s ním. Přitom měli tak hodné rodiče, kteří pracovali od rána do večera,“ popsal muž, který se ozval Deníku. Zdroj: Youtube „Měli ještě jednoho sourozence. Ten ale zahynul při autonehodě. Uhořel někdy před 30 lety v autě po nárazu do stromu u teplického hřbitova. Ostatní lidi na sedačkách stihli z auta vytáhnout, on tam byl ale zaklíněný, a když přijeli hasiči, už bylo pozdě,“ vylíčil muž, který zná celou rodinu. Muž nezemřel v důsledku zákroku policie v Teplicích, ukázala pitva Přečíst článek › V lékařském ošetření prý muž neskončil poprvé. Už v minulosti ho museli po požití drog zdravotníci křísit. Soudní pitva po sobotním incidentu ukázala na vysokou koncentraci amfetaminu v těle. Kolaps orgánů byl důsledek předávkování, nikoli fyzického zákroku policistů, zní závěr soudního lékaře. Agresivní člověk Mezi bezdomovci a teplickou pouliční „scénou“ měl Lokša své příznivce i odpůrce. „Já ho znám jako agresivního člověka. Občas jsem se s ním potkal, ale nikdy jsem s ním nechtěl mít nic společného,“ uvedl muž žijící v Mlýnské ulici, což je největší doupě bezdomovců. Lokša ale člověk žijící na ulici nebyl, měl bydlet v Hornické ulici. V sousední Dubské ho znali. „Nikdy jsem s ním problém neměla. To, že se někdo občas rozčílí, to je přeci normální,“ komentovala žena z přilehlého domu. Zabil 18letou, prý v sebeobraně. Muže prozradil jiný čin, za oba dostal 14 let Přečíst článek › Kromě celé řady zlodějských misí po celém Teplicku měl zemřelý muž na triku i násilné trestné činy. Pokus o vraždu své přítelkyně a dokonce útok nožem na matku. V září 2012 měl bodnout nožem na cestě za marketem Penny v Proseticích do břicha svoji přítelkyni. Skončil za mřížemi, žena poté ale obvinění stáhla.

