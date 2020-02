Poté, co přišel o byt a stal se z něj v podstatě bezdomovec, a navíc ztratil práci, se Roman V. (46) z Plzně-jihu zřejmě rozhodl pro radikální pomstu. Vše nasvědčuje tomu, že to byl právě on, kdo v úterý ráno spáchal žhářský útok u své exmanželky a o den později zákeřně zavraždil majitele klatovské autodopravy Jiřího Ž. (54), svého bývalého zaměstnavatele. Tátu čtyř dětí ubodal přímo na dvoře firmy připraveným nožem, nedal mu šanci přežít. Bývalou manželku Romana V. to nepřekvapilo, má s ním totiž velmi špatné zkušenosti, sama od něj utekla. „Když dokázal vztáhnout ruku na mámu od malých dětí, když dokázal vztáhnout ruku na vlastního otce a když honil souseda s nožem po bytovce, tak věřím tomu, že to udělal,“ řekla žena Deníku.

S Romanem V. se žena podle jejích slov seznámila, když jí ještě nebylo osmnáct let. Mají spolu tři děti, dvacetiletého syna a sedmnáctiletá dvojčata. „Manželství bylo hrozné, proto jsem od něj utekla do azylového domu v Klatovech, kde jsem žila skoro rok, než jsem si pořídila bydlení v Břežanech, abych měla kam jít s dětmi. Manželství s ním, to byla otročina. Byl strašně zlý, do dětí kopal, mě škrtil. Proto jsem od něj utekla. Na policii jsem nic ale neoznámila, protože jsem věděla, že policisté přijdou, sepíší protokol, odejdou, on se vrátí a dobije mě. Nebo ublíží dětem,“ řekla Deníku. Dodala, že s Romanem V. už není čtrnáct let, ale důvod bát se ho měla až do současné doby. „Vyhrožoval mi po SMS, že nás vystřílí a pak se oběsí na lípě naproti domu, aby všichni věděli, jaká já jsem na něj zlá.

Psal mi i to, že mi vypálí barák. To trvalo do loňska, pak jsem si ho zablokovala, takže mi nemohl psát,“ uvedla. Bývalého manžela podezřívá z toho, že to byl právě on, kdo v úterý ráno zapálil dvě auta, která stála před jejím domem ve Velkém Boru, kde žije se svým současným životním partnerem. Že šlo o žhářský útok, potvrdil Deníku i krajský mluvčí hasičů Petr Poncar. „Vozidla byla zapálena úmyslně, škoda činí 160 tisíc korun,“ řekl Deníku Poncar. Případ řeší i Policie ČR, pro kterou je podle informací Deníku Roman V. jedním z hlavních podezřelých.

Ke žhářskému útoku došlo přitom pouhý den před chladnokrevnou vraždou Jiřího Ž. (54). To, že ji má na svědomí právě Roman V., šokovalo obyvatele malé vesničky na jihu Plzeňska, kde ještě nedávno bydlel. „Vlastnil tu byt, ale protože měl nějaké dluhy, tak byt byl vydražen v rámci exekuce a má nového majitele. Ten si nepřál, aby tam bydlel, a tak byl úředně vystěhován a nyní má trvalý pobyt na našem obecním úřadě,“ řekla Deníku tamní starostka a dodala: „To, že by měl být vrah, mě opravdu zaskočilo, tady s ním žádné problémy nebyly. Je ale pravda, že se tu v podstatě nezdržoval.“

Roman V. byl ve čtvrtek obviněn z vraždy, za kterou mu hrozí až 20 let vězení. V pátek se rozhodne o jeho vzetí do vazby.