Eliška Holečková měla ze začátku obavy, jak ji přijme mužská část pěší roty krajského vojenského velitelství, ale ty se rychle rozplynuly během prvního setkání. Dnes se pohybuje v maskáčích a se samopalem se stejnou samozřejmostí jako její kolegové. „Trochu jsem se před prvním cvičením obávala, jak mě přijmou muži. Hned jak jsem přišla, mě vzali mezi sebe, jako kdybych nebyla cizí a znali jsme se. Bylo to strašně příjemné a první cvičení na mě udělalo dobrý dojem. Naši rotu jsem si velice oblíbila a jsem velmi spokojená,“ popisuje svůj vstup do vojenského prostředí.

Plukovník Petr Holý: Zájem o vstup do české armády se ztrojnásobil

Nesetkala se s žádným negativním ohlasem. „Je to tím, že rodina je v pohodě a přátelé to o mně vědí dlouho, všichni mě podporují. Nezažila jsem nikoho, kdo by se na to díval špatně,“ těší mladou záložačku. V aktivní záloze je třetím rokem. Zlákal ji tam rodinný příslušník. „Celá rodina je zaměřená na ozbrojené složky. Máme k tomu blízký vztah. Strýc mě přemluvil, abych s ním šla do aktivních záloh,“ vysvětluje.

„Skupina, do které jsem se dostala, to jsou moc fajn lidi a hezky se s nimi dělá, práce s nimi je zajímavá a zábavná,“ dělí se o zkušenosti.

Fakt, že se do aktivních záloh hlásí nejčastěji lidé, kteří mají v rodině zkušenosti s armádou, potvrzuje i ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové, plukovník Tomáš Rak. „Chtějí pokračovat v tradici, ať legionářské, sokolské či skautské. Žijí tím, jsou to srdcaři, kteří chtějí nést prapor dál. Platí to i pro dívky, které se také hlásí do aktivní zálohy. Základy mají v rodině.“

Vojákyně bývají dříči

Podle plukovníka Raka jsou ženy v aktivní záloze jejími plnohodnotnými členy. „Tradiční pohled na dominantní postavení mužů v ozbrojených silách je již dávno překonán. Preciznost, pečlivost, zodpovědnost a aktivita jsou atributy, kterými si získávají respekt u mužské části naší jednotky. Jsou to dříči. Vojákyň v naší jednotce si velmi vážím a počítám s nimi i do budoucna,“ chválí ženskou část roty.

Eliška Holečková si nepřipadá v armádním prostředí jako žena výjimečná, doba se velmi posunula. „Už mi nepřijde, že by bylo neobvyklé, aby byla žena mezi vojáky. Zájem žen o armádu je vyšší, hodně se jich dostává na vojenské školy,“ říká.

Ralsko armádě nedáme, zuří místní. Petici podepsalo už skoro tisíc lidí

Fyzické prověrky zvládla bez větších problémů, liší se podle věku a pohlaví. Během cvičení považuje za nejtěžší zaklekávání. „Je to velký nápor na kolena. Musíte se rychle zvednout, zakleknout, a znovu. To je asi nejhorší. Jsme neustále na nohách, pořád pochodujeme,“ líčí.

Eliška Holečková vystudovala obchodní akademii v Trutnově a pracuje v Praze jako účetní. Aby zamířila přímo do války na frontu, na to si netroufá. „Nasazení do války bych si neuměla představit. Není to naše zařazení, nejsme frontoví vojáci. Naší povinnosti je to, čemu se věnujeme při cvičení. V případě ohrožení státu bychom hlídali objekty kritické infrastruktury, které jsou důležité pro obranu státu, například sklady paliv, elektrárny,“ vysvětluje.

Zájem se zvyšuje

V poslední době registruje kvůli válce na Ukrajině zvýšený zájem lidí o armádu. „Jednoho bývalého spolužáka z obchodní akademie jsem potkala v aktivních zálohách, další zrovna nastupuje. Zájem lidí bude stoupat,“ myslí si.

Podle ředitele Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové Tomáše Raka se během války na Ukrajině zvýšil zájem veřejnosti o vstup do aktivních záloh. „Rekrutační střediska Armády ČR po celé republice registrují zájem čtyřikrát až pětkrát vyšší než obvykle. Válka, která probíhá, byla důvodem k tomu, aby se lidé zamysleli, jestli jsou schopni bránit rodinu, region a vlast, kde žijí. V naší rotě aktivní zálohy máme aktuálně tabulkově 250 vojáků. Tento stav není plně postačující, proto stále nabíráme nové členy. Hlásit se můžou přes rekrutační pracoviště v Hradci Králové, které provádí nábor do ozbrojených sil České republiky,“ přibližuje aktuální situaci plukovník Tomáš Rak.

Americká základna v Mošnově? Primátor Ostravy Macura: Základ je odborná analýza

Vojáci v aktivní záloze jsou běžní občané, kteří mají svoje civilní zaměstnání. Aktivní záloha je placená činnost. Vojáci dostávají plat podle hodnosti a funkce, kterou mají. Například četař dostává za služné až 30 570 Kč podle počtu dnů, které odcvičil.

„Pokud zájemci neabsolvovali základní vojenskou službu, musí splnit kurz základní přípravy, což znamená čtyři týdny nepřetržitého výcviku. Poté jsou jmenováni do hodnosti vojína, kterému přísluší služební tarif 16 200 Kč hrubého měsíčně. Rozsah cvičení vojáků v aktivní záloze je stanoven do 12 týdnů v prvním roce služby a do 6 týdnů v dalších letech služby. Roční odměna za minimálně sedm dnů výcviku je 18 tisíc Kč,“ objasňuje ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové.