Eskorta převezla exhejtmana Davida Ratha z Teplic do ruzyňské vazební věznice

Eskorta převezla bývalého hejtmana Davida Ratha odsouzeného za korupci do ruzyňské vazební věznice. Napsal to ve středu server Lidovky.cz. Někdejší politik nastoupil v říjnu do vězení v Teplicích, v polovině ledna teplický soud zamítl jeho návrh na umístění do výkonu trestu do oddělení s nižším stupněm zabezpečení.

Bývalý středočeský hejtman za ČSSD a exministr zdravotnictví David Rath hovoří s novináři 7. října 2019 před svou ordinací v Hostivici o svém nástupu do vězení. | Foto: ČTK

Rathův advokát Roman Jelínek serveru Česká justice řekl, že bývalý hejtman by měl dnes absolvovat přijímací pohovor. Pobytem Ratha v teplické věznici se zabývalo krajské státní zastupitelství, nyní jej prověřuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). David Rath se svou žádostí na zmírnění vězeňského režimu neuspěl Přečíst článek › Rath si na podzim začal odpykávat sedmiletý trest, který mu soudy pravomocně uložily za korupci při výběrovém řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V pátek ho čeká další, tentokrát zatím nepravomocný verdikt. Státní zástupce ho viní z přijímání úplatků za zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic a žádá pro něj prodloužení stávajícího trestu nejméně o 2,5 roku. Teplice si vybral Rath Věznici v pražské Ruzyni určil původně soud Rathovi jako nástupní. Bývalý hejtman si ale vybral Teplice navzdory tomu, že tamní vězení mělo pouze střední režim zabezpečení a on měl vzhledem k délce trestu skončit ve věznici s ostrahou s takzvaným vysokým stupněm zabezpečení. Generální ředitelství Vězeňské služby ale v lednu status teplické věznice změnilo, má nyní také vysoký stupeň. Dozorová prověrka státního zastupitelství v listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Rath mohl nosit civilní kalhoty a ředitel věznice mu povolil zdravotní matraci. Státní zastupitelství odhalilo i pochybení v umístění vězně. Vstřícnost k Rathovi? Podmínky v cele má standardní, tvrdí Vězeňská služba Přečíst článek › Vedení Vězeňské služby se ředitele teplické věznice zastalo s tím, že matraci Rathovi poskytl v dobré víře a z humánních důvodů. Zdůraznilo také, že Rath není žádným VIP vězněm a platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní. Civilní kalhoty údajně nosil na výtvarný kroužek. Bezpečnostní sbor také zkritizoval státní zástupce za formu medializace kontroly. Podmínky Rathova věznění nadále prověřuje ministryně spravedlnosti, která má k dispozici podklady jak od Vězeňské služby, tak od pražského vrchního státního zastupitelství. Mluvčí ministerstva na dotaz ČTK uvedl, že výsledek prověrky bude znám zhruba v polovině února. Tepličtí vězni obvykle uklízejí město. Rath by se však chtěl věnovat své profesi Přečíst článek ›

Autor: ČTK