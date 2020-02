Na Vysočině působí šest pivovarů, které patří do kategorie průmyslových. Mladý, avšak dynamicky se rozvíjející Pivovar Kamenice nad Lipou by se k nim chtěl přidat v letošním roce. Na rozdíl od minipivovarů a restauračních pivovarů nepřicházejí tyto větší pivovary s novinkami, které trvalé rozšiřují sortiment, každý rok.

Novinky roku 2020

(není uváděna sezonní a speciální produkce)

Rebel ochucené nealko, Pivo s přídavkem proteinů (Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod)

Kamenický Galus 11 (Pivovar Kamenice nad Lipou)

Některé z těch větších ale obohacují a aktualizují svoji produkci sezonní nabídkou.

Podle dostupných informací žádný z pivovarů v Česku pivo, jakým bude Kamenický Galus 11, nevyrábí. Kozinec blanitý se využívá tři tisíce let v tradiční čínské medicíně. Látky z kořene pomáhají zvyšovat odolnost organismu při fyzické a psychické zátěži, posilují imunitu a pomáhají obnovovat a harmonizovat přirozenou obranyschopnost organismu.

„V pivu je ale alkohol, takže se to s pitím nesmí přehánět. Jedno toto pivo denně ale konzumentovi prospívá,“ dodal Milan Houška.Kamenický Galus 11 by se ovšem měl stát pivem, který budou v Kamenici nad Lipou vařit trvale. A pivem unikátním. „Toto naše nové pivo jsme vyvinuli ve spolupráci Výzkumným ústavem rostlinné výroby sídlícím v Praze Ruzyni. Jedná se o světlý ležák uvařený tradiční technologií ze dvou druhů sladu a chmelený odrůdami Harmonie a Sládek. Unikátní je, že je do tohoto piva připadaný výluh z kořene léčivé rostliny kozince blanitého,“ uvedl k novému pivu jednatel společnosti Pivovar Kamenice nad Lipou Milan Houška.

V pivovaru vyrábějí standardně pět druhů piva. Protože ale disponují i minipivovarskou technologií, každý rok nabídku rozšiřují o osm speciálů, které vyrábějí v malých objemech a pouze po část sezony.

V Rebelu vyvinuli nové nealko pivo

Po půl roce přípravy vyvinuli nové pivo i v Měšťanském pivovaru Havlíčkův Brod. „Novým pivem bude Rebel ochucené nealko, tedy nealkoholické pivo s přídavkem oblíbených sirupů,“ poukázal na novinku sládek havlíčkobrodského pivovaru Pavel Pilař.

Dále pivovar připravuje nápoj, o němž říká, že bude nejen pro sportovce, pivo s přídavkem proteinů. „Ty podporují regeneraci svalových vláken po výkonu, vyživují namáhané klouby a vazy, a v neposlední řadě přispívají k mladistvému vzhledu pleti, vlasů a nehtů. Zákazníci tak udělají něco navíc pro své zdraví a zároveň si pochutnají na dobrém pivu,“ uvedl k novinkám Pavel Pilař.

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod nabízí trvale osm druhů piva. K nim je pak ještě třeba přičíst řadu piv sezonních a speciálních. V období Velikonoc to bude opět už tradiční zelené pivo, kde barvu ležáku obstarává přírodní kopřivový extrakt.

Tři piva z Dalešic

Dalešický pivovar má ve stálé nabídce tři druhy piva, které vaří celoročně, a u nich chce letos zůstat. Pivaři se tak budou dále setkává s produkty Dalešická 11 %, Dalešické Májové 13 % a tmavý Fledermaus 13 %°. Nová nebo staronová budou piva, která v Dalešicích uvaří na sezonu. „Osvald 10° světlé výčepní pivo je chmeleno deseti českými chmely a je stálicí, kterou vaříme pro všechny nejteplejší měsíce roku,“ uvedla z Dalešického pivovaru mimo jiné Kamila Viktorie Urbanová.

Ani pivovar Poutník Pelhřimov letos žádnou novinku nepřipravuje. Zde se pivo vaří hodně tradičním způsobem, pivovar dlouho zůstával u světlého výčepního piva, tedy desítky, a u ležáku neboli dvanáctky. „K tomu jsme dlouhá léta na Velikonoce a na Vánoce vařili čtrnáctku,“ doplnil informace sládek a ředitel pivovaru Poutník Pelhřimov Vladimír Veselý.

Zásadní změnu absolvoval pivovar loni, v květnu rozšířil sortiment o jedenáctku, typ piva, s nímž se stále více prosazují i jiné průmyslové pivovary. „Na jedenáctku máme samé pozitivní reakce. Ale po jejím uvedení na trh nám klesl odbyt desítky i dvanáctky,“ dodal Vladimír Veselý.

Podívejte se, kde všude se v Česku vaří pivo:

Poslední novinkou je IPA

Rodinný pivovar Bernard, největší pivovar na Vysočině, který sídlí v Humpolci, letos žádnou novinku v sortimentu nachystá. „Poslední novinkou v našem sortimentu, kterou máme ve standardním sortimentu, bylo pivo ipa, s nímž jsme vstoupili na trh před třemi roky. Vyrábíme šestnáct druhů piva včetně čtyř druhů piva nealkoholického, žádnou novinku v současnosti nepřipravujeme,“ poznamenal mluvčí Rodinného pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek.

Podle něho pivovar jako je ten humpolecký, nemá úplně neomezený prostor pro experimentování při vaření piva. „Tady je naopak prostor a příležitost pro minipivovary a různé restaurační pivovary. Rodinný pivovar Bernard vyrábí příležitostně i menší várky piva, teď naposledy jsme loni na Vánoce vařili ležák, kde jsme použili chmel vypěstovaný tady na Vysočině,“ připomněl Zdeněk Mikulášek.

Největší (průmyslové) pivovary na Vysočině a některá jejich piva

Dalešický pivovar – Dalešická 11%, Dalešické Májové 13%

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod – Rebel Originál Premium, Rebel Řezaný ležák

Rodinný pivovar Bernard Humpolec – Bernard nefiltrovaná 11, Bernard sváteční ležák

Pivovar Chotěboř – Chotěboř prémium, Na.ex jedenáctka

Pivovar Jihlava – Ježek 11%, Ježek kvasnicový

Pivovar Kamenice nad Lipou – Kamenická 12, Kamenická polotmavá 13

Pivovar Poutník Pelhřimov – Poutník světlý ležák 11°, Poutník světlý ležák — premium



Další pivovary na Vysočině

(minipivovary a restaurační pivovary)

Rodinný minipivovar Pacov, minipivovar Kokeš Kamenice nad Lipou, restaurační pivovar Na čtyrce Pelhřimov, minipivovar Želivský klášterní pivovar, minipivovar Čechovka Havlíčkův Brod, Džekův Ranč Ždírec nad Doubravou, minipivovar Dědkovo pivo Dobronín, minipivovar Hrboun Jihlava, restaurační Jihlavský radniční právovárečný pivovar, restaurační Hospodský pivovar U Sudu, minipivovar Ruprenz Uhřínovice, minipivovar Kamenické pivo/MadCat Kamenice u Jihlavy minipivovar Kozlíček Horní Dubenky, restaurační Měšťanský pivovar Trojan Telč, minipivovar Pospíchalovi Hladov, minipivovar Gajdoš Biskupice, restaurační Podklášterní pivovar Třebíč, restaurační pivovar Heřman Vladislav, restaurační Svatojakubský pivovar Hluboké, restaurační Malostránský Pivovar Velké Meziříčí Jelínkova vila, restaurační Balónový pivovar Radešín, restaurační pivovar Centrum Eden Bystřice nad Pernštejnem, minipivovar Hejkal Nové Město na Moravě, minipivovar Revolta Žďár nad Sázavou, Račínský minipivovar / Leopold hotel Račín.



