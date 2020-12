Urychlené objasnění ekologické havárie a dopadení viníka tak, aby se podobný případ v budoucnu neopakoval, požaduje veřejnost a protesty v poslední době sílí. Koncem minulého týdne se konaly protestní akce v Praze a Valašském Meziříčí, v Hranicích, Přerově, ale i na jiných místech zase lidé o víkendu posílali svíčky po řece - jako symbol naděje pro Bečvu a vzpomínku na život v ní.

Výsledek šetření je pro mě zklamáním

„Věřil jsem tomu, že policie hromadný úhyn ryb co nejrychleji objasní a upínali jsme se k datu 20. prosince. Výsledek je pro mě zklamáním a nikdo se nemůže divit tomu, že si lidé dělají závěry sami. Nevyšetřit takovou otravu na pěti kilometrech toku - to je podle mě ostuda. Lidé kolem Bečvy už začali pátrat sami, podávají podněty i trestní oznámení. Obyvatelé, kteří žijí u řeky, to prožívají mnohem citlivěji,“ zhodnotil Rostislav Trybuček, jednatel Českého rybářského svazu pro Severní Moravu a Slezsko.

Trest by měl přijít okamžitě

Že se výsledek šetření opět odkládá, zklamalo i starostu Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla. Právě na toku Bečvy v Lipníku byly následky havárie značné.

„Není dobře, když se něco takového přihodí a viník není rychle vypátrán. Trest by měl přijít okamžitě. Tato věc se už prapodivným způsobem vleče a obávám se toho, že tak jako spousta jiných věcí nakonec půjde do ztracena. Dlouhá lhůta pro znalecké posudky hraje spíše proti objasnění,“ vyjádřil svůj názor.

Ministr: Vyšetřování je složitější než jsem čekal

V rychlejší postup věřil podle svých slov i ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Vyšetřování je nepochybně složitější, než jsem původně očekával. S Výzkumným ústavem vodohospodářským jsme zatím dojednali monitoring kvality vody na Bečvě, aktuálně řešíme optimální umístění měřícího zařízení - zde ale musíme postupovat i v souladu se správcem toku, tedy Povodím Moravy,“ uvedl.

Ministerstvo připravuje spolu s Výzkumným ústavem vodohospodářským také projekt evidence všech výustí do řeky Bečvy.

„Současně pracujeme na změně zákona o vodách, kde chceme lépe definovat kompetence úřadů při řešení havárií a zásadně zvýšit pokutu za poškození vodního toku,“ uzavřel.

Šetření pokračuje, zní od policistů

Otrava kyanidem zlikvidovala v neděli 20. září čtyřicet kilometrů dlouhý úsek od Choryně u Valašského Meziříčí až po Přerov a zcela ochromila život v toku. Rybáři odvezli do kafilérií čtyřicet tun uhynulých ryb. Policie avizovala, že dojde úderem 20. prosince ke zveřejnění znaleckých posudků a mnozí se k tomuto datu upínali. Jak se ale zdá, budou si muset na výsledek počkat ještě o něco déle.

„Šetření masivního úhynu ryb v řece Bečvě nadále pokračuje, je ve stádiu prověřování a zabývají se jím kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve Vsetíně. Považujeme za důležité sdělit, že prověřování a případné vyšetřování takto náročných případů probíhá standardně několik měsíců, nikoliv dnů či týdnů,“ konstatovala mluvčí policie Lenka Javorková.

Lhůta na vypracování znaleckého posudku uplynula v neděli 20. prosince.

„Avizovali jsme, že znalec má právo požádat o její prodloužení k vyhotovení posudku z objektivních důvodů. Tak se v minulých dnech i stalo. V rámci prověřování kriminalisté prováděli několik dalších úkonů trestního řízení, které jsou důležité pro dokazování - například vyšetřovací pokusy na řece nebo zajištění dalších vzorků - a je nutné i tyto podrobit znaleckému zkoumání,“ zmínila.

Pověřování nových podnětů

Kriminalisté podle ní prověřují i stále přibývající podněty novinářů i veřejnosti, kterými se zabývají a nemohou je podcenit. „V tuto chvíli nelze odhadovat, kolik času bude vyžadovat znalec na zpracování výše uvedených materiálů. Zákon lhůtu na zpracování posudku nestanoví, znalec ji obvykle stanoví sám podle rozsahu zpracovávaných údajů,“ vysvětlila.

Případ hromadného úhynu na řece Bečvě dozoruje Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně, s jehož dozorujícím státním zástupcem je policie v úzkém kontaktu a veškeré postupy s ním konzultuje. Policie také znovu zopakovala, že na případ neuvalila žádné informační embargo.