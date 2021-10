Úrodu na jižní Moravě totiž místy zasáhly jarní mrazíky a později i kroupy. „Na chatě máme pár stromů, které nám vždy dávaly vlastní jablíčka. Dalších asi padesát ovocných stromů jsme si zasadili v sadu v Moravském Krumlově na Znojemsku. Ovšem bude trvat ještě pár let, než budeme sklízet. Snad se nám poštěstí a jablka dostaneme koupit od místního zahradníka z Vedrovic, který má u nás v Ivančicích prodejnu ovoce, zeleniny a květin,“ věří Hlaváčová.

Kde koupit jablka na uskladnění, nyní řeší také Silvie Ondrůjová z Rakvic na Břeclavsku. „Byli jsme zvyklí si jezdit do sousedních Přítluk, kde jablka prodávala společnost Zepro. Jenže letos psali, že kvůli jarním mrazíkům nejsou, tudíž nebudou ani prodávat. Kam pojedeme, nevím. Asi zkusíme nedaleké Velké Bílovice. Ze Zepra nám vždycky přišla esemeska, že začali s prodejem, my jsme sedli do auta a jeli. Nemám tedy přehled, kam jinam bychom vyrazili,“ přemýšlela nahlas mladá žena.

Už jen poslední dvě odrůdy jablek doprodávají v Ovocnářství Buzrla v Moravském Žižkově na Břeclavsku. Sadař Josef Buzrla předpokládá, že druhy Sissi a Pinova vyprodá do konce tohoto týdne. „Letošní úroda byla oproti loňsku slabší, zhruba poloviční. Důvodem je poškození jarními mrazíky. Cenu jsme ale nezvedali, zůstali jsme na stejné jako loni,“ zmínil sadař.

Lehce podprůměrnou úrodu zaznamenali také pěstitelé z brněnských Sadů Starý Lískovec. „Přestože se nám snad po čtyřech letech poprvé vyhnuly kroupy, máme nižší výnos. Způsobený byl i u nás mrazíky. Ačkoli nás nezasáhly tak, jak mnohé kolegy. Máme štěstí v tom, že naše sady leží více na sever, stromy nám tedy kvetou o pět až sedm dní později než třeba na Znojemsku nebo Břeclavsku,“ přiblížil předseda ovocnářského družstva Vít Blaha.

- Některé odrůdy se letos kvůli jarním mrazíkům, kroupám či chladu nepyšní vysokými výnosy. Dobrý rok byl ale letos kupříkladu pro odrůdy Jonagold či Gala.

- Velké problémy měli sadaři naopak s raně kvetoucími odrůdami jako Rubín či Bohemia.

- Z pohledu Ovocnářské unie Moravy a Slezska je letos úroda jablek jen mírně nižší.

- Některé odrůdy jablek vůbec nejsou k dostání v supermarketech. Jde kupříkladu o rezistentní odrůdy Topas či Rubín. Ty mohou lidé koupit pouze přímo u pěstitelů.

- Nepříznivé počasí se letos podepsalo také na úrodě hrušek. Ale pouze lokálně. Když jsou sady mladší, hrušky jsou v dobré kvalitě a výnosy zde mají sadaři vysoké. Čím jsou naopak sady starší, tím vyšší je poškození a nižší výnos. Poškození chladem letos ovlivnilo úrodu kupříkladu u odrůdy Konference.

Pár stromů chytly mrazíky hned v květnu, později se pak ještě nachladily plody. „Poškození plodů je pouze vizuální vadou, ale jablko je dál prakticky neprodejné v obchodní síti. Najdou se lidé uznalí, kteří respektují naše nesnadné podmínky a koupí si jablko třeba i se vzhledovou vadou. Záleží jim na tom, že je vypěstované u nás, kvalitní, a že ho dostanou koupit v konzumní zralosti,“ poznamenal Blaha. Dodal, že maloobchodní cenu v posledních třech letech zvýšili jen mírně.

Sklady s řízenou atmosférou mají ve Starém Lískovci plné. „Pokud se nestane nic neočekávaného, prodávat jablka budeme zase až do příští sklizně. Ta loňská jsme doprodávali ještě na konci srpna, kdy už jsme měli čerstvou sklizeň,“ sdělil Blaha.

Nákup přímo u sadaře

Podle zástupců Ovocnářské unie Moravy a Slezska přesto úroda jablek na Moravě není tragická. „Zda je jich dostatek či nikoli je otázka spíše lokální a odrůdová. Ne všude úrodu poškodily mrazy a kroupy, někde včely neopylily květy kvůli chladu. Co se týče odrůd je pak veliký rozdíl v jejich citlivosti, odbyt pak závisí na kvalitě plodu. Pokud jsou jablka poškozená, nemohou je sadaři prodávat v nejvyšší kvalitě. Velké nároky na pěstitele kladou řetězce. Nemohou-li splnit často náročná vzhledová kritéria, ovoce od nich zkrátka nevykoupí. Řada odrůd se pak do řetězců nedostane vůbec,“ okomentovala tajemnice unie Zdeňka Klemšová.

Přibývá lidí, kteří si aktivně hledají sadaře, k nimž se pak vydají jablka nakoupit. „Je to stále populárnější. Pěstitelé se naučili vyrábět také vlastní mošty, sušit své ovoce a vytvářet další s tím související produkty. Na to zákazníci slyší. Stále více z nich má pak vlastní webové stránky, jsou aktivní na sociálních sítích a kupující aktuálně informují o všech novinkách. To je určitě krok správným směrem,“ domnívá se tajemnice.

Vzhledem k nižší úrodě českých jablek lze podle ekonomů předpokládat, že na trhu stoupne jejich cena. „Loňská úroda byla velmi dobrá, nadprůměrná. Letos je proto propad o to více znatelný. Na trhu očekáváme málo českých jablek, což povede k tlaku na růst cen u jablek s českou vlaječkou. Ovšem toho, že by měl být v obchodech jablek nedostatek, se neobávám. Doplní je levná jablka dovážená kupříkladu z Polska. Zde je jich dost, přestože třeba horší kvality,“ zhodnotil ekonom Lukáš Kovanda.

Cenový skok neočekává. „Kvůli inflaci a cenám energií a práce budou potraviny obecně zdražovat. Zřejmě se to nevyhne ani ovoci a zelenině,“ poznamenal Kovanda.