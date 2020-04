„Všimli jsme si toho už cestou do Kroměříže, ale nevěnovali jsme tomu pozornost,“ popisuje Milan Kolaja Původně si Milan myslel, že se jedná o letadlo, ale překvapilo jej, že neidentifikovatelný objekt ani nebliká ani nemění polohu, jen se vznáší stále na jenom místě.

„Tak jsme vytáhli mobil a začali jsme natáčet,“ říká Milan Kolaja když pouští zhruba dvouminutové video, na kterém zachytil světelné tečky vznášející se na nebi.

„Objekt po dobu natáčení neměnil polohu, stál na jednom místě a následně se rozdělil na tři části, které po nějakém čase vystoupali a rozlétli se pryč,“ demonstruje na nahrávce Milan Kolaja.

„Po příjezdu domů se po internetu začaly objevovat fotky stejného záhadného trojúhelníku ze stejného času od různých lidí. Nikdo si ale nedokázal vysvětlit, o co přesně šlo,“ dodává Milan.

Jednalo se prý o letadla nebo drony

Úkaz, který se objevil na nebi kousek nad Kroměříží vyvolal na sociální síti živou diskusi.

„My jsme to viděli ze Lhotky a mysleli jsme, že se jedná o nějaké drony nad Zlámankou, ale pokud to bylo tak daleko od nás, tak by se asi jednalo o mega drony. A tím, jak se to pohybovalo bych neřekl ze to bylo letadlo,“ míní Tomáš Buksa.

Jeho domněnku podporuje také Zina Pospíšilová. „Něco podobného jsem nafilmovala před sedmi roky na Bouzovsku. To ještě drony tak nelétaly,“ píše na facebooku Zina.

Objevili se samozřejmě i lidé, kteří přítomnost mimozemské technologie odmítali.

„Šlo o obyčejná letadla. Taky jsem si je fotila, zajímavě se střídala a letěla dost nízko,“ je přesvědčena Klára Horáčková Zapletalová. Podobného názoru je také Jan Mačuda.

„Byla to letadla. Letěla nad Medkovými rybníky. Zřetelně jsem to viděl,“ uvádí na síti Mačuda.

Rozpad družice

Meteorolog Petr Škop je k případné návštěvě z vesmíru skeptický.

„Na obloze je velmi dobrá viditelnost, protože nelétají letadla. Kdyby se skutečně jednalo o UFO, bylo by zřetelně rozeznatelné. Každopádně nevím ani o žádném mimořádném meteorologickém jevu, který by se v poslední době objevil. Ovzduší je čisté, nebe bez mráčku. To se těžko tvoří jakýkoliv vzácný či nepochopitelný výjev,“ říká šéf holešovské meteorologické stanice Petr Škop.

Vedoucí hvězdárny v Uherském Brodě Rostislav Rajchl prozradil, že záhadných obrazců se na nebi v poslední době objevilo, zejména v souvislosti s vypuštěním družic na oběžnou dráhu Elonem Muskem, mnoho. V tomto případě se však jednalo o něco jiného. Jako jednu z reálných variant nabízí Rostislav Rajchl rozpad družice v atmosféře.

„Něco podobného se objevilo na přelomu 90. let. Způsobilo to tehdy velký rozruch,“ vzpomíná Rostislav Rajchl.

Vyloučit se však nedají ani již zmíněná letadla.