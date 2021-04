Po zveřejnění zpráv o tom, že za výbuchem muničního skaldu ve Vrběticích v roce 2014 stojí agenti ruské zpravodajské služby GRU Alexander Miškin a Anatolij Čepiga, se čekala i reakce hlavy státu. Miloš Zeman prostřednictvím mluvčího Jiřího Ovčáčka však oznámil, že se k situaci vyjádří až na konci tohoto týdne.

Prezidentovo mlčení ještě více podpořilo nálady části společnosti, která vyčítá Zemanovi příliš úzké vazby na Rusko. Někteří ho přímo označují za agenta této agresivní velmoci pod vedením prezidenta Vladimira Putina. A mezi nimi i iniciativa Zastavme velezradu.

„Miloš Zeman je agentem nepřátelské země, která napadla Českou republiku a zabíjela české občany. Je velezrádcem, a jako takový nemůže být nadále v čele státu, jehož občané ho zvolili,“ upozorňuje organizace, o jejíž akci jako první informoval server Forum 24.

Nebylo to poprvé, kdy někdo vyzdobil Hrad, sídlo hlavy státu. Asi nejpopulárnější byla akce skupiny Ztohoven, která sundala prezidentskou standartu a nahradila je obřími červenými trenýrkami. V době, kdy byl prezidentem Václav Havel zase nad sídlem prezidentů zazářilo červené srdce, poznávací znamení autogramu Václava Havla.

Policie řeší případ jako přestupek

Současný protest podle ČTK šetří policie jako možný přestupek. Policejní mluvčí Jan Rybanský prozradil, že nápis svítil na jednom z hradních paláců v době mezi půlnocí a 02:00.

Zemanův mluvčí Ovčáček na oficiálním twitterovém účtu mezitím velmi vehementně tepe do opozičních stran a hájí postup premiéra Andreje Babiše (ANO), který o kauze Vrbětice prohlásil, že šlo o útok na zboží pro bulharského zbrojaře, i ministra vnitra pověřeného řízením vládního resortu zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD), podle něhož byla naplánovaná cesta do Moskvy jen „zastírací manévr“.

Aby to nezapadlo v mumraji.



Pokroková Praha přistoupila k “úpravě cen jízdného” v MHD.



Normálně se uvádí “zvýšení cen jízdného”, česky zdražování.



Zřejmě inspirace v ČSSR, kde se při zdražování používal termín “úprava maloobchodních cen”. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 19, 2021

Mezi všemi těmi Ovčáčkovými příspěvky působí velmi bizarně také vyjádření k aktuálním změnám v cenách jednorázového jízdného v pražské městské hromadné dopravě. Mluvčí prezidentské kanceláře píše o vedení metropole jako o „pokrokové“ Praze a komunální politiky přirovnává ke komunistickému vedení ČSSR před pádem totalitního režimu v listopadu 1989. „Tehdy se při zdražování používal termín 'úprava maloobchodních cen',“ napsal Ovčáček.

Magistrátní firma Ropid, která organizuje MHD v Praze a okolí, reagovala s tím, že neví, zda jde o oficiální Zemanovo stanovisko, nebo o Ovčáčkův soukromý názor. „Doplníme, že kromě zvýšení cen většina zůstává stejná a vznikají nové tarify. Pan prezident má i nadále jízdné zdarma,“ uvedl správce účtu městské společnosti.

Nápis o velezradě na Pražském hradě Zemanův mluvčí Ováček v úterý před polednem komentoval takto: „Opozice už více než rok soustavně lže a šíří nenávist. Toto je jen další ostudný projev.“

Kompletní prohlášení organizace Zastavme velezradu:

Miloš Zeman se během výkonu funkce prezidenta České republiky dopouští především dvou střídajících se typů jednání: nečinnosti a velezrady. V uplynulých hodinách je umně skloubil dohromady.

Velezrada je specifickým ústavním deliktem, za který může být stíhán pouze prezident České republiky, a to před Ústavním soudem na základě ústavní žaloby Senátu Parlamentu České republiky. Velezrada je definována jako „jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu“. Sankcí za velezradu může být jen ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

Důkazy se mohou zdát nepřímé nebo nedostatečné, ale věříme, že je na čase, aby Parlament České republiky formou žaloby na prezidenta republiky předal posouzení jeho činů Ústavnímu soudu.

Útoky na zpravodajské služby, snaha ponížit její čelní představitele i služby jako celek, vyzrazovat a mařit výsledky vyšetřování, zaměstnávání lidí bez bezpečnostních prověrek, s napojením na ruské státní a zpravodajské služby, protežování společnosti Rosatom ve strategické zakázce, podpora očkování českých občanů neschválenou ruskou vakcínou Sputnik V, o jejíž kvalitě panují důvodné pochybnosti – to vše jsou nepřímé důkazy toho, že Miloš Zeman jedná ve prospěch Moskvy a na úkor země, ve které vykonává prezidentský mandát. Nemluvě o tom, že fakticky přeobsadil i řídí vládu Andreje Babiše, čímž porušuje ústavní pořádek a demokratické principy dělby moci. Dalším z nepřímých důkazů je jeho mezinárodní toxicita. Žádný soudný státník s výjimkou bývalých satelitů Moskvy ho v posledních letech nepřijal ke státní návštěvě.

Jsou to všechno důkazy nepřímé, ale je jich tolik, že to stěží může být jen prostá náhoda.

Jak napsal biskup Václav Malý – přišla hodina pravdy Miloše Zemana. Jeho mlčení ve chvíli odhalení teroristického útoku na náš stát, navíc v roli nejvyššího velitele ozbrojených sil, je bezesporu jasnou odpovědí. Nejen nám, občanům, kteří jsme čekali jeho vyjádření na obranu naší země, ale také jeho nadřízeným v Moskvě.

Miloš Zeman je agentem nepřátelské země, která napadla Českou republiku a zabíjela české občany. Je velezrádcem, a jako takový nemůže být nadále v čele státu, jehož občané ho zvolili. Prosíme Parlament, aby konal a žaloval prezidenta republiky pro velezradu. Zbytek ať posoudí soud.