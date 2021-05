/HISTORICKÁ FOTOGALERIE/ Těžba v dole Rožná 1 u Dolní Rožínky byla zahájena v roce 1957. Po šedesáti letech, konkrétně 27. dubna 2017, byl na povrch vyvezen poslední vozík vytěžené uranové rudy. Tímto symbolickým aktem definitivně skončila těžba v posledním hlubinném uranovém dole ve střední Evropě.

Fotografie ukazují uranový důl v době plného provozu. Nyní je už čtyři roky zavřený. | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Je mi z toho smutno. Já jsem dofáral už v roce 1983, a pak jsem ještě delší dobu pracoval na povrchu. Nakonec jsem odešel do důchodu, ale na šachtu mě to pořád táhlo, občas jsem se tam stavil za kamarády. Je škoda, že to skončilo,“ posteskl si tehdy bývalý horník František Jambor.