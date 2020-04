Vařil v Rusku, Skotsku, Dubaji, na Bermudách, v New Yorku i Londýně. Momentálně devětatřicetiletý kuchař David Valíček pomáhá kuchařkám v domově pro seniory v Českém Těšíně. Na výzvu domova, že shánějí kuchaře, nikdo nereagoval, tak do kuchyně nastoupil on sám.

Kuchař David Valíček vypomáhá v kuchyni českotěšínského domova pro seniory. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Před pár týdny jej oslovila známá, zda neví o někom, kdo by mohl vypomoci v kuchyni, kde nutně potřebují kuchaře. A když se nikdo nepřihlásil, řekl si, že do kuchyně nastoupí on sám.