„Výsledek prověřování údajného týrání zvířete je takový, že k týrání nedocházelo, proto kolegové z Ústí nad Orlicí věc odložili s tím, že oznámený skutek se nestal,“ sdělila krajská policejní mluvčí Eva Maturová.

Podle vyjádření policie to vypadá, že se karty obrátily. Chovatelka Petra Smolková, která ještě začátkem tohoto roku vyhrožovala původním majitelům psa trestními oznámeními, čelí podezření z přestupku. „Jelikož oznamovatelka údajného týrání odmítá psa majitelce vrátit, evidujeme přestupek proti majetku, při kterém pravděpodobně dochází k neoprávněnému zadržování zvířete,“ potvrdila Deníku Maturová. Ženě hrozí pokuta ve správním řízení.

Chovatelku, které je přesvědčená o své pravdě, závěr šetření krajské veteriny překvapil. Jezevčíka, kterému dala jméno Bohoušek, právoplatným majitelům ale rozhodně vrátit nehodlá. Spolek Jezevčíci v nouzi, který provozuje však nemá statut útulku. „Jsem v JVN a zde zůstanu. A to si vážení pamatujte. Mám báječnou paničku, za ní stojí skvělý advokát a hodně našich kamarádů,“ oznámila chovatelka na facebooku, kde má bezmála 18 tisíc sledujících.

Podpora na sociálních sítích

Za svou zarputilost a neústupnost sklízí Petra Smloková na sociálních sítích podporu. Drtivá většina z více než 250 diskutujících, kteří připojili pod poslední příspěvek o Bohouškovi nějaký komentář, má rovněž jasno. Ať si veterinární správa a policie říká, co chce. Původní majitelé psa jsou tyrani. Sdílená zloba se nově svezla na policisty a veterináře.

„Podejte odvolání proti policii a půjde to hned před soud a to už nedokáží zmanipulovat… Pak má člověk věřit státním institucím. U policie by si ještě člověk, řekl, že tomu nerozumí, ale veterinární správa? Že veterinářka i starosta jsou kamarádi rodiny trýznitelů, je jasné, ale že policie je slepá nebo zmanipulovaná, už je nepochopitelné ,“ míní někteří diskutující.

Jiní nejdou pro ostré slovo daleko, někteří dokonce volají po veřejném zostouzení, majitelů, veterinářů i policie. „Co je to za kretény, všichni by potřeboval nakopat prd*le… Nechat Bohouška, aby je mohl všechny kousnout do pr… Ty blbce bys měl kousnout do zadnice, aby se jim rozsvítilo… buď jsou blbí nebo podplacení. Policajti musí být debilní nebo slepí,“ přeje si část rozohněných příznivců chovatelky. Někteří ji dokonce označují za anděla. „Protáhnout všechny jejich ksichty televizí a udělat pořádnou ostudu,“ žádají rozhořčení milovníci zvířat.

Věcně smýšlejících je v diskuzi, jak už to na sociálních sítích bývá, menšina. „Policii bych v tomto případě moc nevinila. Musí brát zřetel na vyjádření veterináře. Pokud řekne, že je vše v pořádku, policie nemá šanci s tím něco dělat… Na policii tohle vůbec nezáleží, kvalifikuje dle zprávy krajské veterinární správy nebo znaleckého posudku. Policie nerozhoduje co je a co není týrání,“ opakovaně se snažila mírnit některé výkřiky do tmy jedna z diskutujících.

Jak celý případ skončí, není zatím jasné. Chovatelka podala prostřednictvím svého advokáta návrh na výkon dohledu státním zastupitelstvím. „Jde nám o spravedlnost, není možné, aby někdo takto vědomě nebo z nedbalosti zanedbal němou tvář,“ vysvětlila svoje rozhodnutí Petra Smolková.