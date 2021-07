Sportovec z českého jihu v pětatřiceti letech dobře ví, co může od závodu v Japonsku čekat. „Bohužel to tady opravdu víme všichni až moc dobře,“ pousmál se hořce. „Je to jiná olympiáda, obtížnější je setkávání, těžko se dostaneme třeba i na další sporty, to všechno dělá olympiádu olympiádou,“ popisoval.

Karel Lavický je nejlepším windsurferem v ČRZdroj: Deník/ archiv Karla Lavického

K jachtingu se rodák z Českých Budějovic dostal vlastně úplně náhodou. Dobře se díval kolem sebe. A zvítězila dětská chuť po nové zkušenosti. Ke svému sportu potřebuje, jak už název windsurfing napovídá, vítr a prkno. „Hodně lidí si myslí, že musíme mít i vlny, ale tak to úplně není,“ usmívá se sympatický Jihočech. „Nám stačí vítr, ten naštěstí v Čechách je. Někdy víc, někdy míň, ale je,“ vysvětlil, jak si vybral právě jachting. Když začínal, prakticky nebyla žádná struktura klubů. Jako třináctiletý odvážný kluk se často toulal kolem vody. U Lipna. „Viděl jsem lidi, kteří se pohybovali po vodě, naučil jsem se to taky. A když už jsem si myslel, že to umím, tak jsem se přihlásil na první závody na Lipně,“ vrací se do doby, kdy teprve sbíral rozum. „Rodiče mi pořídili první komplet vybavení, pak už to začalo.“ Karel Lavický je členem Yacht clubu DIM Bezdrev.

A v Japonsku. Na olympiádě mají velkou výhodou silné (bohaté) týmy. Nejlepší světoví windsurfeři mají neskutečné možnosti. Jejich podpůrné týmy vhodí do vody chytré boje, ty odečítají sílu větru, směry proudů a dokážou s velkou přesností předpovědět, co se na kterém místě stane třeba v následující půlhodině. Český reprezentant spíš než na vědu spoléhá na zdravý rozum. „Věda je důležitá, ale v každém místě se najde někdo, kdo podmínky zná dokonale. Nějaký domorodec, kterému stačí pohled na oblohu, nasliněný zdvižený prst.“ Když se doma Karel Lavický podívá na nebe nad Černou v Pošumaví, nasliní ukazováček a nechá ho ofouknout šumavským větrem, hned ví, co a jak má, může, nebo naopak nesmí udělat. V Japonsku je doba tajfunů, počasí se předpovídá těžko. Zdravý rozum kluka ze Šumavy se pustí do souboje nejen se soupeři, ale i s jejich nejmodernějšími superpřístroji. Lavický vstoupí do olympijských her 25.7. v 5.00 českého času.

Karel Lavický