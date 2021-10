V sobotu 23. října se koná devátý ročník Mattoni 1/2Maraton České Budějovice. K favoritům mezi muži patří Vít Pavlišta, Jiří Homoláč nebo čerstvý mistr světa v maratonu pro neslyšící Michal Stanovský. V ženské kategorii bude Hana Homolková útočit na čtvrté vítězství v EuroHeroes Challenge.

Poslední závod sezony. RunCzech v Českých Budějovicích | Foto: Deník/ RunCzech

„Máme se na co těšit. Do hlavního závodu je přihlášeno 1600 běžců, zbývá už jen 200 volných míst,“ říká prezident závodů RunCzech Carlo Capalbo. Půlmaraton startuje ve 13.00, už od 11.00 je na programu tříkilometrový dm rodinný běh, do něhož se registrovalo 800 závodníků.