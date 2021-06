Deník oslovil v celé ČR desítky expertů. Z jihu Čech jím je bývalý hráč Dynama ČB, Slavie Praha nebo třeba Tirolu Innsbruck Karel Vácha. "Po nepovedeném utkání s Itálii a výsledkovém reparátu s Albánii si myslím, ze obě utkání přišla v pravý čas," říká někdejší kanonýr a svůj pohled vysvětluje:

"Bylo třeba, aby si hráči uvědomili, ze na mistrovství Evropy nejedou jako favorité, ale jako mužstvo, které rozhodně může překvapit, ale odehraje li každý hráč v každém utkání své maximum." Podle Váchy je osobní nasazení kždého fotbalisty tím, co ani trenéři nemusí vyžadovat. "Na této úrovni by to mělo být samozřejmostí." Zápas se Skotskem ukáže výkonnost týmu. "

První utkání se Skotskem bude pro nás velice důležité, věřím v naše vítězství," říká Karel Vácha, který připojil i konkrétní tip: "2:1".