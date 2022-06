Tři bratři (Mlýn Hoslovice)

Tomáš Klus, Vojtěch Dyk a Zdeněk Piškula, to jsou hlavní hrdinové pohádky, která se natáčela na několika místech v jižních Čechách. Autory pohádky Tři bratři jsou Zdeněk Svěrák, Jan Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Dílo vzniklo pojením hudebních adaptací tradičních českých pohádek – Červená karkulka, Šípková Růženka a O Dvanácti měsíčkách. Zdeněk a Jan Svěrákovi pak společně vytvořili příběh o třech bratrech, který tři původní miniopery spojuje v jeden ucelený děj.

Vodní mlýn v Hoslovicích byla hlavní lokace, kde žijí tři bratři a vyjíždí odtud do světa. „Snažili jsme se najít místo, které je dobově správné, ale které má charakter hnízda, něčeho příjemného, odkud může pohádka vznikat, a kam se ti bratři rádi vrací jako do útočiště. Hoslovický mlýn to všechno splňuje," řekl o skanzenu Jan Svěrák. V Hoslovicích našel štáb i spoustu zvířat, které nemusel vozit s sebou. „Akorát nám správce říkal, jestli bychom si přivezli hnůj. On prý ho tam dříve měl, ale děti do něho skákaly a rodiče nebyli rádi,“ zmínil úsměvnou chvilku jeden z tvůrců pohádky.