Vedle FC Písek, o jehož přípravě na nový ročník ČFL psal Deník obsáhle v týdnu, budou ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži startovat také béčka Dynama a Táborska.

Béčko Dynama vstoupí do nového ročníku III. ligy v Hostouni místo v neděli už v pátek. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Mladíci Dynama v generálce na úvodní zápas o body v Hostouni porazili Mladou Boleslavi B 4:0, když k dobré hře přidali i góly. „A to krásné góly,“ ocenil trenér Dušan Žmolík. A nepřeháněl, třeba Hákova trefa z vápna do šibenice, či Böhmova branka na 4:0 po předchozí ukázkové kombinační akci stály za to!„Nějaké drobné nedostatky v naší hře ještě byly, ale jinak spokojenost,“ liboval si trenér B-týmu Dynama.

Generálka se povedla, vyjde i premiéra? „Byl to poslední zápas před mistrákem, my si ale řekli, že jako ke generálce k němu přistupovat nebudeme, že pro nás každý zápas, ať v přípravě, či v mistrovské soutěži, má těm našim mladým klukům sloužit k tomu, aby výkonnostně mohli dál růst. S tím půjdeme i do sezony,“ ujistil trenér Žmolík, jenž by v prvním kole ČFL v Hostouni měl mít k dispozici všechny hráče. „Musím to zaklepat, všichni jsou zdraví a všichni by chtěli hrát. Všichni se do sestavy samozřejmě nevejdou, ale máme z čeho vybírat a věřím, že můžeme uspět,“ uzavřel Žmolík.

Béčko Dynama čeká start nového ročníku České fotbalové ligy už v pátek. Původně mělo hrát na hřišti Hostouně až v neděli, domácí celek ale odeslal žádost o změnu termínu kvůli středečnímu poháru a České Budějovice žádost posvětily. Hrát se tak bude už v pátek 4. srpna od 18 hodin.

Nováčkem ve III. lize je béčko Táborska, když postup z divize zajistil vítězný Sokol Lom, který se v létě s Táborskem sloučil. Tým v ČFL povede jako trenér Petr Janota, jenž dovedl Mirovice do krajského přeboru. Jeho asistentem se stal bývalý reprezentant Jan Šimák, jenž vedle svých ligových angažmá v Blšanech, Spartě či Dynamu působil i v celé řadě klubů v německé bundeslize a jenž ve svých 44 letech ještě v minulé sezoně pomohl právě Lomu k postupu.

Program 1. kola ČFL: Hostouň – Dynamo Č. Budějovice B (pátek18:00), Vltavín – Silon Táborsko B (sobota 10:15), Povltavská FA – FC Písek (neděle 17:00)