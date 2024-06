Mladíci Dynama v utkání III. ligy prohráli v Praze s béčkem Slavie 4:5.

Robin Polanský (na snímku z utkání s Domažlicemi vlevo) dal béčku Slavie na jejím hřišti dva góly, prohře béčka Dynama ale nezabránil. | Foto: Foto/ archiv Deníku

Mladíci Dynama v Praze na hřišti vítěze A-skupiny III. ligy nezachytili začátek utkání a po úvodní čtvrthodině prohrávali 0:2. Dva laciné góly je ale do kolen nesrazily a ještě do poločasu Prášek a Polanský dokázali vyrovnat na 2:2. Navíc Pech těsně před přestávkou zblízka překopl. Jenže v nástupu do druhé půle Slavie dvěma slepenými góly získala dvougólový náskok zpět a v závěrečné přestřelce už tři body uhájila.

Slavia B – Dynamo ČB B 5:4 (2:2) – Branky: 7. a 65. Pech, 15. Volek vlastní, 51. Trédl, 52. Vorlický – 37. a 61. Polanský, 33. Prášek, 76. Bečvář. ŽK: Mašek, Čoudek. Diváci: 637. Rozhodčí: Kovářová – Holakovská, Hessová.



Dynamo B: Volek – Faltus, Čoudek, Novák, Němeček (70. Mašek) – Malecha, Böhm (74. Pařízek), Hák – Polanský (74. Bečvář), Prášek, Šimoník (56. Sliacky).

Táborsko B – Admira Praha 1:2 (0:1), 51. Drchal – 9. Mráz, 74. Burýšek.

Písek – Král. Dvůr 1:1 ((1:1), 34. Baďura – 20. Černý.

I. lIGA DOROSTU



Dynamo ČB – Olomouc 0:3 (0:1), Proniuk, Judas, Pavlíček, ŽK 2:0 (Jungbauer, Zevl), J150 diváků, rozhodčí Szikszay, U17: 0:2 (0:0), Přibylka, Lorenc.