Dvě nejvyšší české profesionální soutěže pojedou podle jiných not než zbytek, ale ani vývoj od třetí ligy níže nebude nezajímavý. Už jen důvod, že v popředí Fortuna ČFL se nacházejí dva jihočeské celky, dává nejen v Táboře a Písku možnost vzniku kreativním spekulacím, jak by to mohlo být s případnými šancemi na postup výš, pokud by byl ročník 2019/2020 ukončen.

Kudy se na rozcestí stojící český fotbal vydá, ještě není oficiálně rozhodnuto. Profesionálové, které řídí Ligová fotbalová asociace, mohou jít jinou cestou, ale právě i rozuzlení ve dvou nejvyšších patrech bude mít vliv na třetiligové dění. „Informace se různí a zatím se k nám nedostal žádný verdikt, který by přímo říkal, jak to bude. Takže pořád čekáme,“ potvrzuje trenér FC Písek Milan Nousek ml., že ve hře je stále několik cest. A jaké to jsou?

Regulérní dohrání soutěže: I s takovým scénářem se stále pracuje, byť se v kontextu vývoje situace kolem pandemie koronaviru zdá nepravděpodobný. Třetiligový kolotoč si o víkendu 4. – 5. dubna připíše na své konto již čtvrté neodehrané kolo a toto číslo bude ještě nějakou dobu narůstat. Pokud bychom se měli řídit navrhovaným datem na prodloužení výjimečného stavu, v dubnu se určitě hrát nebude. Zdá se, že právě přelom dubna a května je onou magickou hranicí, po jejímž překročení už by Fortuna ČFL nejspíše nešla dokončit. Ano, je možné zbývající program zhustit a termín posledního kola posunout na červenec, jenomže jde o neprofesionální soutěž, kde mnoho hráčů a lidí kolem klubů chodí do zaměstnání.

Anulování soutěže: Ukončení, vymazání, anulování. Ročník 2019/2020 by neexistoval. Možnost vynechání celé sezony by přišla na řadu především v případě, že by se nemohly dohrát ani 1. a 2. liga. Samozřejmě, že i ve Fortuna ČFL se hraje o první místo, o to být nejlepší a získat pohár, ale ještě větší odměnou, pokud na to klub má herně i finančně, je postup o patro výš. Pokud by se nedohrály profesionální soutěže, řešily by se postupy a sestupy jen velmi těžko.

Ukončení soutěže s možností postupu: Ani taková možnost není nereálná. Jak už bylo napsáno v předchozím odstavci, pokud dojde k dohrání Fortuna ligy a Fortuna národní ligy, bude zároveň určeno pořadí na prvních, ale také posledních místech, které znamenají sestup. I v případě nedohrání třetí ligy, by tak teoreticky některé z týmů české či moravsko-slezské části soutěže mohly pomýšlet na posun mezi profesionály. Jakým způsobem by se rozhodovalo a šťastných kandidátech, je už otázka jiná.

Zatím jde o jen o výčet pravděpodobných možností. O tom, jakou český fotbal zrealizuje, nebo zda nejde ještě jiné řešení, by se mělo rozhodovat v druhé polovině dubna.