Z toho si všichni vzali ponaučení do té právě přicházející. „Jaro jsme si vyhodnotili především směrem k zimní přípravě. Myslím si, že jsme trochu přecenili počet přípravných zápasů. Těch bylo nějakých dvanáct, což je prakticky další polovina sezony. Na to navazoval další problém, což byl kádr, který se nám nepodařilo doplnit úplně podle představ. Herní přípravu jsme bohužel absolvovali v nějakých třinácti hráčích a ta únava se pak musela někde projevit,“ shrnu poznatky z jarní části ČFL písecký trenér Milan Nousek .

Od toho se odvíjela i příprava na blížící se sezonu. „Chtěli jsme přípravu absolvovats podstatně širším kádrema zabudovat do toho naše mladíky a podobně. Neříkám, že všichni mají aktuálně na třetí ligu, ale poctivou pracíby se tam mohli časem dostat. ukázali, že potenciál mají,“ doplnil k přípravě před sezonou trenér.

Písečtí si k přátelským zápasům pozvali dva druholigové soupeře a poté Olešník a Lom, dva další TOP jihočeské celky. Co tedy ukázala příprava především s druholigovými kluby? „Pro nás to bylo nastavení zrcadla vůči našim mladíkům i hráčům, které jsme zkoušeli. Konfrontovali jsme je s druholigovým fotbalemi s tím, že soupeři byli s přípravou nějaký čas před námi. Bylo jen dobře, že si takovými zápasy prošli. Jak jsem říkal, šlo hlavně o nováčky a mladé hráče, ty zkušené, jako je Koreš, Běloušek a další, jsme zkoušet nemuseli, ti již plno podobných zápasů sehráli. Pro mladé je to vždy výzva a možnost se ukázat,“ doplnil k zápasům s Táborskem a béčkem Sparty Milan Nousek.

Písečtí vstoupí do nového soutěžního ročníku v sobotu 6. srpna jihočeským soubojem na hřišti béčka Dynama České Budějovice. Doladění kádru si nechává trenér až na poslední chvíli. „Konečnou podobu kádru dáme pár dní po generálce proti Lomu. Pak si řekneme, jak bude kádr přesně vypadat a kdo půjde hrát jinam. Pro některé kluky bude lepší, když budou pravidelně hrát třeba o soutěž níže, než u nás minuty jen paběrkovat. Před posledním přípravným duelem s Lomem máme k dispozici nějakých pětadvacet jmen, což je pro sezonu samozřejmě moc. Jsou zde jasné stálice, o kterých všichni velmi dobře víme, u některých ještě uvidíme,“ uvedl na sklonku uplynulého týdne trenér Milan Nousek.

Drtivou většinu domácích mistrovských zápasů odehráli písečtí fotbalisté v pátečním večeru. Fanoušci si již na tento termín docela zvykli, takže v něm bude tým od Otavy pokračovat. „Z pohledu výsledků to pro nás na jaře nebyl ideální čas. Navíc nám snad kromě jednoho zápasu v pátek večer vždy pršelo. Naopak podzimní páteční zápasy jsme měli výborné. Každopádně u tohoto termínu domácích duelů zůstaneme i pro novou sezonu. Věřím, že navážeme na podzimní výsledky. Kromě asi dvou zápasů jsme se se všemi soupeř na páteční večerní termín domluvili,“ potvrdil domácí hrací termín trenér.

A s jakými výsledkovými představami Písečtí do nové sezony půjdou? „Byl bych rád, abychom skončili do pátého místa. Máme tam sice rezervu ještě do osmého místa, ale myslím si, že kádr máme do pátého místa. Řeknu to ještě trochu jinak, co by bylo za osmým místem, tak by bylo pro mě osobně zklamáním,“ vyřkl cíle trenér Nousek a doplnil: „Loni na podzim jsme byli neokoukaní, pro mnoho soupeřů trochu nečitelní. Nyní jsme kádr opět hodně obměnili a nyní je na hráčích, aby ukázali, co v nich je. Chtějí a doufám, že to také na hřišti ukáží."

Kádr FC Písek - Brankáři: Jan Satrapa (číslo 1), Petr Lukeš (23). Hráči do pole: Stanislav Vokurka (2), Sebastian Novák (3), Michal Němeček (4), Dominik Mašek (5), Jakub Smola (6), Tomáš Valenta (7), Luboš Jansa (8), Ondřej Bicenc (9), Marek Kalousek (10), František Belej (11), Ondřej Běloušek (12), Tom Bílý (13), Karel Malý (14), Martin Voráček (15), Filip Hadáček (16), Adam Kotrba (17), Ondřej Sajtl (18), Jakub Stejskal (19), Dominik Heyndrych (20), Štěpán Koreš (21), Jiří Vlček (22).