Podezření z manipulace výsledků zasáhlo třetí fotbalovou ligu. Policie prověřuje, zda došlo k ovlivnění zápasu mezi Dynamem České Budějovice a Robstavem. Vyšetřování může odhalit korupční jednání a sázkařské podvody.

Připomeňte si fatální přehmat sudího Patáka. Neuvěřitelně odpískaná penalta! | Video: Deník/ Kamil Jáša

Z takových informací nemá radost nikdo. Ani fanoušci v nejmenší vísce, ani trenér národního týmu Ivan Hašek.

Fotbalové prostředí řeší aféru. Ne malou. Podle informací, která má Deník k dispozici, došlo minimálně o snahu o ovlivnění výsledku ve třetí lize. Polici mapuje pokus třetích osob o ovlivnění průběhu mistrovského utkání. Byl to zápas 26. kola soutěže. Dynamo České Budějovice prohrálo s Robstavem 1:3. Všechny čtyři góly vstřelili hosté. Philipp Tvaroh (vlastní), Heger, Štursa a ve druhé minutě nastavení Tolno. Ano, ten Tolno, který hrával v Táborsku a dokonce i A týmu českobudějovického Dynama. Tolno, kterému se občas po jeho rodné zemi zasteskne, vyrostl na západním pobřeží Afriky při pobřeží Atlantského oceánu. "Hlavním městem naší země je Conakry," vypráví o republice, která sousedí s Pobřežím slonoviny, Guineou-Bissau, Libérií, Mali, Senegala a Sierrou Leone. "Jsem rád, že mohu být v České republice," odpovídal Emanuel Tolno, který byl součástí zápasu a ten teď řeší Policie ČR.

Policii totiž kontaktoval hráč domácího týmu (ve spolupráci s českobudějovickým klubem), ta teď zjišťuje skutky, které se staly před výkopem. Údajně policisté zadrželi osoby, které se pokoušely průběh utkání ovlivnit. "Prověřujeme možné korupční jednání ve spolupráci s jedním sportovním klubem v Jihočeském kraji," sdělila Deníku tisková mluvčí Štěpánka Schwarzová. "S ohledem na probíhající prověřování nelze sdělit více informací," dodala. Policie údajně dokonce zadržela podezřelé osoby.

Jak reagoval Robstav? "Pro nás je to novinka," divil se trenér Stanislav Purkart. Dál komentovat situaci nechtěl, ani nemohl, neměl dost relevantních zpráv. Podle dostupných zpráv se zdá, že se vyšetřování bude ubírat směrem k sázkařským podvodům…

Šéf českobudějovické akademie Petr Benát už ve fotbale zažil hodně věcí. Vyrovnat se musí po úspěšné kariéře i s nefotbalovými aférami. „Dobře víme, co máme dělat, je vypracovaný postup, jak se máme řídit, toho jsme se drželi," vysvětluje, jakým způsobem putovaly informace od hráče až k Policii ČR.

B tým Dynama figuroval i v nedávné kauze, kde rozhodčí Paták nařídil nesmyslně pokutový kop. Vyjadřovat se tehdy k celé kauze českobudějovický klub nechtěl. Jan Podroužek, který tehdy působil ve vedení klubu českobudějovického klubu situaci komentovat odmítl. Zato trenér B týmu Dušan Žmolík neměl s komentářem žádný problém: "To je věc, která do fotbalu nepatří," vyprávěl okamžitě trenér béčka Dynama. Bylo to 2. kolo České fotbalové ligy. Zápas Admira Praha– Dynamo České Budějovice B. Víc než výsledek 2:1 si fanoušci, hráči i trenéři budou pamatovat právě zmiňovaný skandální verdikt rozhodčího Patáka. Ten vzal osud utkání do vlastních rukou. Nařídil penaltu, nad kterou se divili všichni. Domácí, hosté a také předseda Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér. "Šílená věc," konstatoval předseda Jč KFS. Hráč Dynama navíc viděl ještě žlutou kartu. Dušan Žmolík, trenér B týmu SK Dynamo České Budějovice, se postavil za fotbalovou veřejnost. "Takové okamžiky berou chuť mladých hráčů do fotbalu." Přezdívka rozhodčímu Michalu Patákovi sedí: ve fotbalovém prostředí mu říkají řezník z Horní Břízy.