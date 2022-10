Branky: 62. Běloušek, 69. a 74. (PK) Kalousek – 10. (PK) Štefančin. ŽK: 3:1 (Musa, Běloušek, Koreš – Špatenka). Diváci: 333. Rozhodčí: Duda – Cihlář, Kříž.

FC Písek: Satrapa – Novák, Musa, Běloušek, Kotrba (46. Vokurka) – Sajtl (80. Hendrych), Belej – Kalousek (80. Vlček), Koreš, Voráček (90. Malý) – Valenta (59. Bicenc).

Tři body jsou doma, ale trenér Nousek musí mít nervy ze železa. „Připadá mi to, že si to vždy musíme udělat strašně těžký, abychom se pak dostali na level, ve kterém jsme schopní hrát. Minule doma po půl hodině červená, nyní snad již po pěti minutách penalta a prohráváme 0:1,“ komentoval situaci po zápase již s úsměvem trenér Milan Nousek a pokračoval: „Jsem rád, že klukům fungovala hlava a byli schopní nepříznivý vývoj zápasu otočit. To mě těší na zápase nejvíc. Dukla má mladý tým a byl to velice nepříjemný soupeř.“

Červená nás semkla, kluci makali na plný pecky, pochválil tým trenér Nousek

Soupiska Dukly B jasně naznačovala, že to bude hodně běhavé utkání. Nejstaršímu hráči bylo 22 let, ostatní od 20 dolu. „Jsou to běhavé zápasy. Otázkou pak je, zda se vydat stejnou cestou, nebo na soupeře čekat. My se rozhodli s nimi běhat, vydrželi jsme to a možná měli v závěru i více sil a tím jsme i zápas zvládli,“ pochválil svůj tým Milan Nousek.

Ve druhém poločase Písečtí otočili utkání během 12 minut. Jako správný kapitán zavelel k obratu Ondřej Běloušek. „Připadalo mi, že se na to Ondra již nemůže dívat. Při našem trestňáku bylo z náběhu vidět, že přesně ví, kam půjde míč a zavěsil to tam. Pak dal Kalousek dva góly. V první půli to od něho nebylo úplně ono, nemohl se dostat do hry, ve druhé to všechno otočil a svůj výkon potvrdil dvěma vítěznými góly,“ uvedl k obratu trenér a doplnil: „Rád bych zažil zápas, ve kterém povedeme. Co to s námi udělá. My vlastně pořád prohráváme. Buď se nám to podaří otočit, nebo dostaneme příděl.“

Nálada v kabině byla po výhře výtečná. Nyní by to chtělo body podpořit něčím i v dalekém Sokolově. „Doufám, že nám to tam vyjde. Jeto hrozná dálka a cesta zpátky by byla mnohem lepší, kdyby se vezl nějaký bod,“ dodal již k dalšímu duelu trenér Nousek.