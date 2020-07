Písečtí fotbalisté naplno trénují před startem nové sezony Fortuna ČFL. Kondiční přípravu trenéři pravidelně prokládají přátelskými duely. Po výhře nad rezervou Dynama České Budějovice a nelichotivou porážkou v Katovicích nastoupili ve středu 29. července žlutomodří v domácím prostředí proti devatenáctce Příbrami. Ani tentokrát však po konečném hvizdu nepanovala v píseckém táboře spokojenost. Svěřenci trenéra Milana Nouska ml. neudrželi dvoubrankový náskok a museli být rádi alespoň za remízu 4:4.

Trenér třetiligových fotbalistů Písku Milan Nousek ml. | Foto: Jan Škrle

Trenér domácího celku hodnotil výkon svých svěřenců bezprostředně po střetnutí takto: „Chtěli jsme si vyzkoušet nějaké nové varianty. Tím hlavním byl ale kondiční parametr přípravy. Co se týče hry, tak si myslím, že to od nás nebylo nic pěkného a rozhodně máme na čem pracovat. Malou omluvou může být to, že šlo o vyzkoušení si nových věcí, ale ani tak hra nemůže mít takové parametry, jaké měla. S hrou jsem velmi nespokojený. Pozitivní jsou čtyři vstřelené góly, ale čtyři jsme také inkasovali. Musím to hodnotit jako hrůzostrašný výkon. Budeme se muset zamyslet i nad tím, jestli někteří hráči mají na to, aby tady hráli.“