Po minulém ročníku III. ligy u rezervy Dynama trenéra Dušana Žmolíka, jenž odešel do Pardubic, vystřídal Martin Sladký. „Kluci měli po skončení minulého ročníku individuální plán na doma, takže přišli do přípravy s nějakým fyzickým základem a mohli jsme do toho skočit hned naplno,“ uvedl pro klubový web nový kouč rezervy Dynama, která v minulém ročníku ČFL skončila v horní části tabulky. „Chci klukům co nejvíce přiblížit ligovou a profesionální přípravu, aby měli šanci se dostat do áčka,“ dodal Sladký, jenž přešel jako kouč k béčku poté, co ukončil hráčskou kariéru v prvoligovém A-týmu.

Své svěřence po prvních trénincích chválil: „Cítil jsem z hráčů velkou chuť,“ chválil je před cestou k duelu se Slovanem Velvary, který po prvenství v B- skupině ČFL padl až v baráži o postup do II. ligy s béčkem Slavie.

Na hřišti vítěze B-skupiny III. ligy mladíci Dynama zvítězili nečekaně vysoko 6:0. „Skóre mohlo být pro Slovan lichotivější, to by ale nesměli jeho hráči nastřelit břevno a tyčku,“ posteskl si v referátu pro www.denik.cz Mojmír Strachota.

Zápas hodnotil nadhledem přes vysokou porážku i velvarský trenér Stanislav Purkart: „I takový zápas napoví, kde má tým rezervy, ale i to, jak se vyvarovat chyb v defenzívě.“

Jeho protějšek Martin Sladký s úsměvem pouze dodal: „Maximálně spokojen jsem nejen s výsledkem, ale i s předvedenou hrou!“

Slovan Velvary – Dynamo Č. Budějovice B 0:6 (0:3), góly Prášek 3, Polanský 2, Gončarov.