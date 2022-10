Branky: 16. Zajíček, 40. Došlý, 51. Kotrba vlastní. ŽK: 2:1 (Teršl, Mužík – Musa). Diváci: 320. Rozhodčí: Černý – Vojáček, Šlajs.

FC Písek: Satrapa – Novák, Běloušek, Musa, Sajtl (46. Kotrba) – Vokurka (59. Hendrych), Belej – Kalousek, Koreš (74. Vlček), Voráček – Bicenc (46. Valenta).

Postavení v tabulce favorizovalo domácí tým, přesto hráli Písečtí se silným soupeřem minimálně v prvním poločase velmi vyrovnanou partii. „Měli jsme první tutovou šanci zápasu a tu neproměnili. Z prostoru penalty střílel Kalousek, ale nedal. To byl možná zlom, protože pak jsme inkasovali ze situace, na kterou jsme byli připraveni. Ale nezvládli jsme to. Byla šance na vyrovnání, tu jsme také neproměnili. Naopak soupeř to trefil nádhernou ranou na 2:0 a pak již to bylo pro nás těžké. Domácí pak již mohli hrát v obraně v klidu a pohlídali si to,“ shrnul utkání písecký trenér Milan Nousek.

Nedá se říci, že by se hosté nesnažili, ale soupeř je do ničeho nepouštěl. „Dá se říci, že jsme opticky byli na míči více, ale ke vstřelení kontaktní branky to nevedlo. Z tohoto pohledu určitě zklamání. Domažlice, ač silný soupeř, byly hratelné. V zápase rozhodují drobnosti, ve kterých jsme momentálně horší. Možná nějakou nezkušeností nedokážeme určité věci vyřešit lépe. Domažlice mají samozřejmě zkušené harcovníky a dokáží s tím naložit lépe než my. Navíc my nejsme v optimální formě,“ dodal k utkání trenér Nousek.

Nyní přijede do Písku béčko Dukly Praha a hraje se v pátek od 17 hodin. „Doma musíme bodovat. Jsme v pozici, že zkrátka musíme, nic jiného nezbývá. Musíme se přes týden na soupeře dobře připravit. Je třeba naladit tým, aby dostal tu správnou šťávu,“ pozval na další utkání Milan Nousek.