Tex-Color rozhodně vyhrál na držení míče a počet gólových šancí. Postup však slavili hosté. „Soupeř měl vysokou kvalitu,“ namítne Lerch. „Když to na konci roztočil při power play, tak to bylo ostré. Hrál fakt dobře,“ ocenil.

Power play ale hrál prakticky po celý zápas i českobudějovický tým a sám Lerch jako brankář odehrál na soupeřově polovině spoustu času. „Nohama jakž takž hrát umím, tak se toho snažíme využít. Do nějakých jedenácti let jsem hrál v poli. Pak se mi nechtělo moc běhat, tak jsem šel do branky,“ pobaveně vysvětluje. „Je to ale docela náročné. Ke konci už jsem sotva chodil, protože každou minutu jsem běhal tam a zpátky,“ usměje se. „Zvládli jsme to, s tak silným soupeřem jsme uhráli remízu, postup nám utekl až v prodloužení,“ lituje. „Poděkování patří našim fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru,“ vzkazuje.

OBRAZEM: Tex-Color byl pouhých třicet vteřin od postupu do historického finále

Českobudějovický tým složený z bývalých fotbalistů power play nemá příležitost natrénovat. „Je to z naší strany taková improvizace,“ přikývne. „Je to risk, ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Je třeba to zkoušet,“ má jasno. Risk se Tex-Coloru vyplatil, protože Lerch dokonce sám jeden gól dal a na dva přihrál. „To je hezká bilance, ale mohla být ještě lepší. Kdybychom přidali ještě jeden gól, tak už jsme utkání neztratili. Šance jsme na to měli,“ má jasno.

Tomáš Lerch si za tehdejší Dynamo PCO zachytal futsal v několika zápasech ještě i v nejvyšší soutěži. Prioritou je ale Česká fotbalová liga v Písku. „Není úplně jednoduché to skloubit,“ připustí. „Jsem rád, že mi Písek umožnil zahrát si semifinále poháru. Samozřejmě je tam obava, abych se na tvrdém povrchu v hale nezranil. Kdyby to bylo v sezoně, tak bych asi nešel. Podzim už je ale v České lize dohraný, takže to nebyl takový problém,“ zdůrazní.

Tomáš Lerch pochází z fotbalové rodiny. Jeho otec Zbyněk nahlédl v Dynamu i do první ligy, strýc Jiří hrával i ve Slavii a v současné době působí na Střeleckém ostrově jako asistent trenéra u prvního týmu. Jejich následovník začínal v Roudném, odkud se přesunul do Dynama, kde si zachytal nejvýš za třetiligové béčko. Po přestupu do Písku je ve třetiligovém klubu spokojen. Po podzimu je jeho tým v ČFL osmý. „Na jaře bychom se chtěli udržet v klidném středu tabulky, abychom neměli problémy se záchranou,“ přeje si.