Třetiligoví Fotbalisté FC Písek vyrazili k utkání Českého poháru MOL cupu na hřiště divizní Viktorie Mariánské Lázně. Po nerozhodném výsledku 1:1 i v prodloužení postoupili ve středu večer na penalty do dalšího kola.

Písek postoupil v MOL cupu přes Mariánské Lázně na penalty. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Písek cestoval k utkání v roli papírového favorita, ale pohárové zápasy často rozdíl jedné soutěže mažou. „Měli jsme divizního soupeře, takže jsme favoritem byli. Ale nic jednoduchého nás nečekalo. Mariánky mají namíchány mladé kluky s těmi zkušenými. My sestavu prostřídali, takže jsme měli na hřišti hlavně mládí. V prvním poločase s námi domácí drželi krok. My šli do vedení, oni nám však za chvíli vyrovnali po standardce, kterou jsme nedokázali pohlídat. Krok s námi domácí pak drželi až do konce. My měli sice ve druhém poločase převahu, ale bez gólového efektu a muselo se až do penalt,“ hodnotil utkání písecký trenér Milan Nousek.