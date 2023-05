/FOTOGALERIE/ Skutečně velmi divoký závěr mělo utkání 25. kola Fortuna České fotbalové ligy, v němž Písek doma remizoval s vedoucími Domažlicemi 3:3. Domácí celek totiž cennou remízu vybojoval dvěma trefami v nastavení, kdy by tomu už nevěřili ani největší optimisté.

Písečtí fotbalisté (ve žlutém) remizovali v 25. kole ČFL s vedoucími Domažlicemi 3:3. | Foto: Jan Škrle

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Přijel k nám lídr tabulky, takže kvalita byla jasná. Úvodní zhruba čtvrthodinu jsme se ocitli pod tlakem a hosté se také dostali brzy do vedení, když už v 8. minutě po rohovém kopu proskočil na zadní tyči volný hráč a skóroval. Postupně jsme se z toho vymanili a hru vyrovnali. V 36. minutě seběhl do vápna Voráček, kde byl sražený, a následovala jasná penalta, kterou s přehledem proměnil Kalousek. Po změně stran se nějaký čas hrálo spíše ve středu pole bez výraznějších šancí, ale v 62. minutě přišel centr zprava a odvrácený míč trefil jeden z domažlických hráčů zpoza vápna k tyči a hosté opět vedli. V 70. minutě Novák našel Voráčka, který upaloval sám na branku, domažlický stoper zatáhl za záchrannou brzdu a pár metrů před velkým vápnem jej srazil, za což uviděl červenou kartu. I v oslabení nám však hosté v 83. minutě z brejku utekli a odskočili na dvoubrankový rozdíl. Kluci však hráli až do konce a v nastavení převedli parádní pětiminutovku. Nejprve Kalousek povedenou střelou snížil a v poslední minutě po rohovém kopu, kdy byl v soupeřově vápně i brankář Satrapa, trefil Vokurka tyč a po nedorozumění brankáře s obráncem padl vyrovnávací gól, který byl připsaný Bělouškovi, ale spíše byl vlastní. Za ten závěr jsme si bod zasloužili, i když jsme s ním moc nepočítali. Děláme si však fotbal sami složitější. Už bychom také potřebovali vyhrát, abychom se vymanili ze spodních pater tabulky a vyhnuli se záchranářským starostem.“

FC Písek - Jiskra Domažlice 3:3 (1:1)

Branky: 36. (pen.) a 90.+2. Kalousek, 90.+5. Běloušek – 8. Fedak, 62. Pavlík, 83. Černý. ŽK: 2:1 (Štěch, Koreš – Dvořák). ČK: 0:1 (71. Teršl). Rozhodčí: Melichar – Nejedlo, Dohnal.

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Kašpar – Novák (75. Kohout), Vokurka, Koreš, Štěch (63. Sajtl) – Kalousek – Voráček, Bicenc (75. Malý).